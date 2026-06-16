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Le PDG d'Arverne souhaite se renforcer
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 08:19

Pierre Brossollet, fondateur et président-directeur général du spécialiste de solutions géothermales, souhaite affirmer sa position d'actionnaire principal en s'associant à Infragreen, un fonds géré par RGREEN Invest, une société de gestion française spécialisée dans les infrastructures stratégiques.

Cette opération s'effectuerait après le rachat de blocs minoritaires auprès d'actionnaires historiques qui réaliseront une sortie alignée avec leur philosophie d'entrée au capital : en plus de réaliser une plus-value significative, ils permettront au fondateur de renforcer sa position d'actionnaire de référence tout en lui laissant un potentiel de création de valeur important au regard des perspectives d'Arverne.

Cette relution se ferait au travers de la société Geogreen, dans laquelle Infragreen V investirait ensuite. Geogreen deviendrait alors une holding commune, à laquelle le fondateur transfèrerait l'ensemble des actions Arverne qu'il détient aujourd'hui, tout en restant majoritairement détenue par le fondateur.

La réalisation de cet investissement reste soumise à la levée de conditions suspensives, dont l'acquisition hors marché de blocs d'actions Arverne par Geogreen dans les conditions susvisées.

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