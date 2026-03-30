Le PDG d'Air Canada part à la retraite après une polémique sur son français

Le PDG d'Air Canada

AC.TO prendra sa retraite d'ici la fin du troisième trimestre, a annoncé lundi la compagnie aérienne canadienne, dans la foulée de la polémique suscitée par le fait que Michael Rousseau n'a présenté de condoléances après un accident mortel qu'en anglais et non pas en français.

Le Canada est officiellement bilingue et la question linguistique reste un sujet sensible au Québec, province majoritairement francophone et deuxième province la plus peuplée du pays, où le mécontentement face à la prédominance de l'anglais a contribué à l'essor du Parti québécois (PQ), qui veut l'indépendance de la province, dans les années 1970.

La semaine dernière, une collision entre un CRJ-900 d'Air Canada Express en phase d'atterrissage et un camion incendie sur une piste de l'aéroport de LaGuardia, à New York, a fait deux morts et plusieurs dizaines de blessés, provoquant la fermeture de l'aéroport.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a dit la semaine dernière que Michael Rousseau avait fait preuve d'un manque de discernement en ne s'exprimant pas dans les deux langues du pays dans sa vidéo de condoléances.

Le PDG d'Air Canada, crédité pour avoir aidé la compagnie aérienne à se remettre de la pandémie de COVID-19, avait déjà récemment subi le feu des critiques pour sa gestion d'une grève de quatre jours menée en août dernier par le personnel navigant, mouvement qui avait alors entraîné l'annulation de centaines de vols.

"Le Conseil accorde depuis toujours une attention particulière à la planification de la relève du chef de la direction (...). Dans le processus d'évaluation des candidats, le conseil examinera un certain nombre de critères de rendement, dont la capacité de communiquer en français," déclare dans un communiqué le conseil d'administration d'Air Canada.

La compagnie aérienne est tenue de fournir ses services en anglais et en français en vertu de la Loi sur les langues officielles du pays, qui stipule que le grand public a le droit de communiquer avec la compagnie dans l'une ou l'autre de ces langues.

Les propos tenus par Michael Rousseau, 68 ans, après l'accident survenu à l'aéroport de LaGuardia, ne furent pas la première fois où ses connaissances limitées du français ont suscité la polémique.

En 2021, Michael Rousseau avait présenté ses excuses et s'était engagé à améliorer son niveau de français après avoir essuyé les critiques de Justin Trudeau, alors Premier ministre, pour avoir prononcé un discours presque entièrement en anglais à Montréal, ville du Québec où la compagnie a son siège social.

(Allison Lampert à Montréal et David Ljunggren à Ottawa, avec la contribution de Shivansh Tiwary à Bangalore, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)