Le patron de TSMC se montre optimiste quant aux perspectives, alors que l'essor de l'IA ne montre aucun signe de ralentissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

La société taïwanaise TSMC 2330.TW , premier fabricant mondial de puces sous contrat, a déclaré jeudi qu'elle était confiante dans sa croissance pour les prochaines années, portée par une forte demande en puissance de calcul et en semi-conducteurs de pointe, alors qu'elle surfe sur la vague de l'IA.

Le directeur général C.C. Wei, s'exprimant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de TSMC dans la ville de Hsinchu, au nord de Taïwan, a ajouté que ses clients continuaient d'exprimer des perspectives positives pour le secteur de l'IA.

“Nous continuons d'observer une adoption croissante des modèles d'IA dans les applications grand public, d'entreprise et souveraines. Cette tendance stimule la demande en puissance de calcul accrue, ce qui soutient à son tour une forte demande en puces semi-conductrices de pointe”, a déclaré M. Wei.

Taïwan est sous les feux de la rampe cette semaine alors qu’elle accueille la conférence annuelle Computex, où se réunissent les dirigeants de certaines des entreprises technologiques les plus puissantes au monde. Des dirigeants de sociétés telles que Nvidia NVDA.O et Intel INTC.O ont salué le rôle central de l’île dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

En avril, TSMC, un fournisseur majeur de Nvidia, a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a annoncé qu'il allait augmenter ses dépenses d'investissement cette année pour répondre à une demande incessante pour ses produits.