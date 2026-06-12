Le patron de TSMC s'inquiète de la pénurie de talents et d'eau à Taïwan

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Le directeur général de TSMC

2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, a déclaré vendredi que ce qui manquait le plus à son entreprise, c'était les talents, tout en se disant préoccupé par les pénuries d'eau.

Taïwan produit la plupart des puces de pointe qui alimentent la révolution de l'IA , mais le secteur se plaint depuis longtemps de ce que les dirigeants appellent les « cinq pénuries »: l'eau, l'électricité, la main-d'œuvre, les terrains et les talents.

S'exprimant lors d'une cérémonie sous une pluie battante pour l'inauguration d'un nouveau parc scientifique à Pingtung, dans le sud de Taïwan, le directeur général de TSMC, C.C. Wei, s'est dit satisfait de la météo.

“Le mois dernier encore, je me demandais: que faire pour l’eau? Devrions-nous commencer à utiliser des camions-citernes?” a-t-il déclaré lors d’une intervention retransmise en direct par les chaînes de télévision taïwanaises.

Wei a indiqué que le président taïwanais Lai Ching-te, présent à l’événement, lui avait fait part des projets du gouvernement visant à relier entre eux les réservoirs de l’île.

“Dans ce cas, à l’avenir, je n’aurai plus à dire que la terre, l’eau ou l’électricité risquent de manquer,” a déclaré Wei.

Les réservoirs du sud de Taïwan, une région beaucoup plus aride, se vident généralement pendant l’hiver, même si les fortes pluies de la semaine dernière ont contribué à les remplir. En 2021, Taïwan a imposé des restrictions généralisées de l’eau après la pire sécheresse de son histoire .

“Nous risquons de faire face à des pénuries, mais ce qui nous manque encore le plus, ce sont les talents,” a ajouté Wei, appelant à des efforts pour former davantage de travailleurs et retenir la population dans la région essentiellement rurale de Pingtung.

Lai, s'exprimant après Wei, a déclaré que le gouvernement était sur le point d'achever ses projets de raccordement des réservoirs.

“Notre problème est de savoir comment retenir l’eau, comment la distribuer et comment l’utiliser efficacement,” a ajouté Lai.

Il a également expliqué comment le gouvernement s'efforce d'attirer et de retenir les talents étrangers, en particulier pour soutenir le secteur technologique, notamment en simplifiant les demandes de permis de travail.

Alors que TSMC, un fournisseur majeur de Nvidia NVDA.O , investit 165 milliards de dollars pour construire des usines dans l’État américain de l’Arizona, l’entreprise a répété à plusieurs reprises que la majeure partie de sa production, ainsi que ses activités de recherche et développement, resteraient à Taïwan.

Wei a déclaré que les semi-conducteurs étaient désormais “indissociables” de tout et que la demande continuerait de croître.

“En ce qui concerne les semi-conducteurs, Taïwan sera sans aucun doute le lieu le plus important,” a-t-il déclaré.