Le patron de Paris Society garde "toute la confiance" de son actionnaire Accor

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le patron d'Accor, Sébastien Bazin, a indiqué jeudi que Laurent de Gourcuff, patron du poids lourd de l'événementiel Paris Society, racheté fin 2022 par le géant hôtelier, gardait "toute sa confiance" malgré sa condamnation en première instance pour corruption active.

"Il a totalement ma confiance, nous étions au courant qu'il avait commis cette faute et il nous a assuré que cela ne se reproduirait plus", a déclaré M. Bazin en marge de la présentation des résultats annuels 2023 d'Accor.

M. de Gourcuff a été condamné le 8 février à 24 mois de prison avec sursis et une amende de 150.000 euros pour corruption active ainsi qu'à une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans et à une peine d'inéligibilité d'un an.

Il a fait appel de cette décision.

L'homme d'affaires était soupçonné de trafic d'influence ainsi que de recel de favoritisme en vue de remporter un contrat de concession pour 12 ans de l'hippodrome parisien de Longchamp en 2018, qui comprenait notamment un restaurant.

Il lui est reproché d'avoir reçu des informations privilégiées lors de plusieurs repas avec le directeur marketing et commercial de l'époque de la société gérante de l'hippodrome, France Galop.

M. de Gourcuff lui aurait également offert un dîner d'anniversaire dans un de ses restaurants parisiens.

La holding de M. de Gourcuff a également été condamnée à une exclusion des marchés publics pendant cinq ans.

"Il a reconnu que c'était une mauvaise idée d'avoir invité quelqu'un pendant un appel d'offres", a ajouté M. Bazin, en rappelant que M. de Gourcuff n'était pas condamné, étant donné qu'il a fait appel.

Paris Society (ex-Noctis) compte 70 établissements (hôtels, restaurants, boîtes de nuit...), dont des lieux réputés comme Maxim's, Castel ou encore le cabaret Raspoutine.

"C'est le plus gros opérateur de la place de Paris, il s'est développé à Lyon et à Marseille et on va l'emmener à Dubaï", a souligné le PDG d'Accor, se disant "très content" d'avoir acquis ce groupe.

"Le retour client est très fort", a-t-il assuré, en expliquant que l'acquisition de Paris Society avait été réalisée dans le cadre d'une stratégie visant à proposer des expériences à ses clients et récupérer une partie des dépenses consacrées par les visiteurs à l’événementiel.

Accor, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 5,05 milliards d'euros en 2023, précise que l'acquisition de Paris Society et du traiteur Potel & Chabot contribuent à ses revenus à hauteur de 285 millions d'euros, sans détailler l'apport de chacun.