LE PATRON DE NISSAN EN AMÉRIQUE DU NORD DÉMISSIONNE (Reuters) - Nissan a annoncé jeudi la démission du patron de ses activités en Amérique du Nord alors que le constructeur japonais, partenaire d'alliance de Renault, doit présenter d'ici fin mai un plan de restructuration. José Luis Valls, président de Nissan North America et vice-président exécutif du groupe, quittera ses fonctions le 15 juin pour des raisons familiales et personnelles, a dit Nissan. Jérémie Papin va superviser les activités de Nissan en Amérique du Nord en tant que vice-président pour la région. Reuters a rapporté le 4 mai que Nissan allait considérablement réduire la voilure en Europe et sur d'autres marchés afin de se concentrer sur les Etats-Unis, la Chine et le Japon dans le cadre d'un nouveau plan stratégique qui doit être présenté le 28 mai. (Sanjana Shivdas à Bangalore; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -5.42% RENAULT Euronext Paris -0.47%