Le patron de M6, David Larramendy, a "toute confiance" en Cyril Hanouna

( AFP / ALAIN JOCARD )

Le groupe M6 est "extrêmement heureux" d'accueillir à la rentrée Cyril Hanouna, a déclaré jeudi son président David Larramendy, assurant qu'il avait "toute confiance" dans la volonté de l'animateur de s'investir dans un programme de divertissement sans politique.

Annoncée fin février, l'arrivée de Cyril Hanouna sur W9 et Fun Radio "suscite beaucoup d'interrogations", a rappelé David Larramendy lors d'une conférence au forum professionnel du festival Séries Mania à Lille.

"Nous, on est extrêmement heureux", a-t-il ajouté, vantant "un talent comme il n'en existe quasiment plus en télé". "Dans son genre, c'est la dernière grande star de la télévision", a-t-il déclaré.

Surtout, "c'est une personne qui parle à tous les publics", a expliqué le patron, qui refuse de faire de la télé "un quant-à-soi qui ne parle plus à certaines catégories de population".

"Après, effectivement, il y a eu des dérapages, des choses pour lesquelles nous sommes en désaccord total. On le lui a dit", a-t-il poursuivi.

Les écarts de l'animateur de "Touche pas à mon poste" (TPMP) ont valu un total de 7,6 millions d'euros d'amende à C8.

La chaîne, dans le giron du milliardaire ultraconservateur Vincent Bolloré, a cessé d'émettre fin février après le non-renouvellement de sa fréquence par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel.

Son émission phare, qui s'est elle arrêtée mercredi après trois semaines de diffusion en ligne, avait pris une tournure plus politique ces dernières années.

Mais Cyril Hanouna rejoint M6 pour "un autre projet (...) beaucoup plus centré autour du divertissement" et "proche de ce qu'il a fait pendant de très longues années avant", a assuré David Larramendy. "Et moi, j'ai toute confiance dans le fait qu'il s'investira à fond dans ce nouveau positionnement", a-t-il déclaré, en dépit de craintes en interne.

M6 "n'est pas un groupe politique. On a un actionnaire allemand (Bertelsmann) qui ne fait pas de politique (...) On ne compte pas, ni à court, ni à moyen terme, en faire", a-t-il martelé.

Des émissions politiques, "bien sûr on va en faire. On va en faire pour 2027", avait pourtant assuré la veille sur Europe 1 Cyril Hanouna, qui n'écarte pas une candidature à la présidentielle de 2027.

Interrogé pour savoir si M6 avait réclamé l'arrêt prématuré de TPMP en ligne, David Larramendy a répondu: "On a discuté", soulignant que cela permettait de se "projeter dans la préparation de l'émission de septembre".