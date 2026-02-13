Le patron de DP World à Dubaï démis de ses fonctions après des pressions concernant Epstein

Bin Sulayem est l'un des hommes d'affaires les plus en vue de la région

Les liens présumés avec Jeffrey Epstein mettent DP World sous pression

DP World affirme qu'elle gère environ 10 % du trafic mondial de conteneurs

Le géant portuaire de Dubaï DP World a annoncé vendredi la démission de son président-directeur général, Sultan Ahmed Bin Sulayem, une annonce qui fait suite aux pressions croissantes exercées en raison de ses liens présumés avec Jeffrey Epstein. M. Bin Sulayem, l'une des personnalités les plus en vue du monde des affaires au Moyen-Orient, est l'un des dirigeants les plus en vue à faire l'objet d'un examen minutieux et à être démis de ses fonctions à la suite de la récente publication des dossiers Epstein.

Vendredi, le souverain de Dubaï a également publié un décret nommant un nouveau président pour la société des ports, des douanes et des zones franches de Dubaï, l'une des fonctions précédemment occupées par M. Bin Sulayem.

Des membres du Congrès américain ont déclaré que le nom de M. Bin Sulayem apparaissait dans des documents publiés par le ministère américain de la justice, ce qui a relancé les interrogations sur ses relations passées avec M. Epstein, un délinquant sexuel condamné. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les allégations contenues dans les dossiers.

UNE PRESSION CROISSANTE

La pression s'est accrue sur l'entreprise de logistique émiratie après que deux organisations, l'agence britannique de financement du développement et le deuxième plus grand fonds de pension du Canada, ont déclaré cette semaine qu'elles suspendraient tout nouvel investissement avec DP World en raison des liens présumés de M. Bin Sulayem avec M. Epstein.

Vendredi, l'agence britannique, British International Investment, s'est félicitée de la décision de DP World et a déclaré qu'elle se réjouissait de poursuivre "notre partenariat pour faire progresser le développement des principaux ports de commerce africains".

La Caisse du Canada a déclaré dans un communiqué que "l'entreprise a pris les mesures appropriées". Elle a ajouté qu'elle allait "agir rapidement pour travailler avec la nouvelle direction de DP World afin de poursuivre notre partenariat sur des projets portuaires dans le monde entier".

DP World a nommé Essa Kazim président de son conseil d'administration et Yuvraj Narayan directeur général du groupe, a rapporté précédemment le Dubai Media Office.

M. Kazim est actuellement gouverneur du Centre financier international de Dubaï, tandis que M. Narayan, qui a rejoint DP World en 2004 et occupait jusqu'à présent le poste de directeur général adjoint, a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de l'entreprise.

RETOMBÉES MONDIALES DES DOSSIERS EPSTEIN

La démission de M. Bin Sulayem fait suite au départ d'autres personnalités du monde des affaires et de la politique de postes à responsabilité dans le monde entier, alors que les retombées des dossiers s'amplifient. L'avocate générale de Goldman Sachs amp;GS.Namp;gt;, Kathy Ruemmler, a déclaré qu'elle démissionnerait cet été en raison des liens, a rapporté le Financial Times jeudi, tandis qu'au moins trois membres de l'administration du Premier ministre britannique Keir Starmer ont démissionné après que la nomination de Peter Mandelson en tant qu'ambassadeur aux États-Unis a plongé le gouvernement dans une crise.

Les dossiers Epstein, parmi les millions publiés par le ministère américain de la justice, suggèrent une relation étroite avec M. Bin Sulayem pendant plus d'une décennie après la condamnation d'Epstein en 2008 pour des accusations de prostitution impliquant une jeune fille mineure.

Les documents comprennent des courriels et des messages textuels qui semblent montrer des discussions entre Epstein et M. Bin Sulayem sur les affaires, des conversations sur le sexe et des projets de visite de l'île d'Epstein dans les Caraïbes.

Les documents montrent le réseau de relations qu'entretenait le financier en disgrâce avec des personnalités de la politique, de la finance, de l'enseignement et des affaires. Le fait d'être cité dans les dossiers ne constitue pas une preuve d'activité criminelle.

Epstein a été retrouvé mort dans une cellule de la prison de New York où il était détenu pour trafic sexuel en août 2019. Son décès a été considéré comme un suicide par pendaison.

FIGURE ÉMINENTE DU CENTRE D'AFFAIRES DE DUBAÏ

M. Bin Sulayem, figure éminente de Dubaï et du Moyen-Orient, était l'un des responsables de la croissance de l'émirat en tant que centre d'affaires et de tourisme de la région.

Il a notamment fondé Nakheel, le promoteur immobilier à l'origine des célèbres îles en forme de palmier de Dubaï, et a contribué à la création de la bourse des matières premières DMCC.

Intervenant fréquemment au Forum économique mondial et dans d'autres réunions d'affaires internationales, il a notamment supervisé la transformation de DP World en l'un des plus grands opérateurs portuaires et logistiques au monde.

L'entreprise déclare gérer environ 10 % du trafic mondial de conteneurs, avec des opérations couvrant des pays tels que le Canada, le Pérou, l'Inde et l'Angola.

DP World sponsorise également un grand circuit de golf professionnel en Europe et est le partenaire logistique de l'écurie de Formule 1 McLaren depuis 2023.