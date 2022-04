Le patron de BlackRock augmente sa rémunération de 21% à 36M$ en 2021

(NEWSManagers.com) - Larry Fink, le directeur général de BlackRock, a vu sa rémunération annuelle augmenter de 21 % en 2021 à 36 millions de dollars, selon le document réunissant les résolutions pour la prochaine assemblée générale de la société de gestion. Le patron américain a perçu un salaire de base de 1,5 million de dollars, un bonus de 11,3 millions de dollars, un intéressement de long terme de 18,4 millions de dollars et des actions différées de 4,9 millions de dollars.

BlackRock note que 96 % de la rémunération annuelle totale de Larry Fink est variable et fondée sur la performance et que 62 à 65 % de la rémunération annuelle est attribuée en actions.

La rémunération de Larry Fink se base sur des objectifs de performance financière à hauteur de 50 %, ainsi que sur des objectifs de solidité de l’entreprise (25 %) et d’ESG et de solidité organisationnelle (25 %).

« M. Fink a enregistré de solides performances et une croissance organique dans toutes les catégories d'actifs, ce qui a conduit à des bénéfices et une croissance financière record », note le document. « En outre, M. Fink a continué à piloter les principales priorités stratégiques de la société, notamment les efforts en matière de durabilité et de risque climatique qui génèrent de la valeur à long terme pour les actionnaires. Il y est parvenu tout en maintenant la sécurité et le bien-être des employés au premier plan ».

L’an dernier, les actifs de BlackRock avaient dépassé pour la première fois la barre des 10.000 milliards de dollars, un niveau sous lequel le groupe est revenu au premier trimestre 2022.

Les cinq dirigeants à la tête de la société, qui sont tous des hommes, ont vu leur rémunération augmenter d’au moins 15 % l’an dernier.