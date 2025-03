Le patron de BlackRock appelle à démocratiser les investissements dans les actifs privés

(AOF) - La lettre annuelle aux investisseurs 2025 de Larry Fink, directeur général de BlackRock, contient un plaidoyer en faveur des actifs privés, domaine où sa firme a lourdement investi en 2024. " Les actifs qui définiront l'avenir — centres de données, ports, réseaux électriques, les entreprises privées à la croissance la plus rapide au monde — ne sont pas accessibles à la plupart des investisseurs. Ils se trouvent sur des marchés privés, derrière de hautes murailles, avec des portes qui ne s'ouvrent que pour les plus fortunés ou les plus grands participants du marché. " explique le dirigeant.

Pour Larry Fink, la raison de cette exclusivité a toujours été le " risque, le manque de liquidité et la complexité ". " Mais rien n'est immuable en finance. Les marchés privés n'ont pas à être aussi risqués. Ou opaques. Ou inaccessibles. À condition que l'industrie de l'investissement soit prête à innover — et c'est précisément ce que nous avons fait au cours de l'année passée chez BlackRock." indique le directeur général.

Le patron de BlackRock juge que le futur portefeuille standard pourrait ressembler davantage à une répartition 50%/30%/20% entre actions, obligations et actifs privés, tels que l'immobilier, l'infrastructure et le crédit privé.