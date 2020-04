Le patron d' AKO Capital prend la tête du fonds norvégien

(NEWSManagers.com) -

Nicolai Tangen, dirigeant et fondateur d'AKO Capital, prendra la tête du fonds souverain norvégien, le deuxième plus grand au monde avec 864 milliards d'euros actuellement (950 milliards de dollars). Précisément, il dirigera Norges Bank Investment Management (NBIM) qui gère le fonds au nom du gouvernement norvégien, à partir de septembre 2020 en remplacement de Yngve Slyngstad qui avait annoncé sa démission en octobre.

" Nicolai Tangen a créé l'une des meilleures sociétés d'investissement en Europe et a réalisé de très bons résultats financiers en tant que gérant international. Il dispose d'une expérience étendue dans la gestion actions qui domine dans le portefeuille du fonds " , déclare Øystein Olsen, président du conseil d'administration de Norges Bank. Créé en 2005, Ako Capital est une société de hedge funds qui gère 17 milliards de dollars pour le compte d'universités, de fondations caritatives et de familly offices.

" C'est le poste de mes rêves. Je vais poursuivre avec une grande humilité et fierté le travail d'Yngve Slyngstad et de son équipe qui ont assuré un haut niveau de performance au fonds souverain et qui ont développé un actionnariat et des pratiques d'investisseurs responsables de premier plan " , affirme dans un communiqué Nicolai Tangen, un Norvégien d'origine mais dont la société était basée à Londres.

L'impétrant est diplômé de la Wharton School of Finance, d'un master en Histoire de l'art du Courtauld Institute of Art et d'un master de psychologie sociale de la London School of Economics. Il aussi étudié le russe à l' école de renseignement et de sécurité dans l'armée norvégienne. Avant de créer AKO Capital, il était associé d' Egerton Capital (1997-2002) et a dirigé le département nordique de Cazenove & Co. (1992-1997).

Nicolai Tangen démissionnera de tous les comités d' AKO dont il est membre et quittera son poste de président de la société, précise la société de gestion dans un communiqué. Patrick Hargreaves, qui était co-directeur général, deviendra le nouveau directeur général d'AKO Capital. Gorm Thomassen, co-fondateur d' AKO, continuera à gérer les fonds européens en tant que directeur des investissements, aux côtés de Mike Yates. La participation de Nicolai Tangen dans AKO sera transférée en partie aux autres associés, tandis que le solde sera versé à la fondation AKO.