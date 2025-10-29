Le parti de centre-gauche D66 donné en tête des législatives aux Pays-Bas

(Actualisé avec résultats préliminaires)

par Bart H. Meijer, Toby Sterling et Anthony Deutsch

Le parti de centre-gauche D66 est en bonne voie pour remporter une majorité de votes lors des élections législatives aux Pays-Bas, montrent mercredi les sondages de sortie des urnes.

Le chef de file du parti, Rob Jetten, âgé de 38 ans, pourrait ainsi devenir le plus jeune Premier ministre des Pays-Bas.

"Nous avions espéré un autre résultat. Nous sommes plus déterminés que jamais", a écrit le populiste Geert Wilders sur les réseaux sociaux.

Le Parti pour la liberté (PVV) de Geert Wilders semble désormais écarté du pouvoir. Les partis représentant la droite et la gauche traditionnelles ont en effet exclu la possibilité de former une coalition avec le PVV.

Au moins quatre partis seront nécessaires pour former une coalition durable, une tâche difficile pouvant nécessiter des semaines voire des mois de négociations.

Une alliance entre le D66, les chrétiens-démocrates, le Parti populaire libéral et démocrate (VVD) et la liste commune du Parti travailliste et de la Gauche verte est l'un des scénarios envisagés.

Alors que les partis d'extrême-droite sont en tête des enquêtes d'opinion en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, le scrutin aux Pays-Bas était considéré comme un révélateur de la capacité du populisme à gagner encore du terrain en Europe. Le résultat pourrait laisser penser que son attrait a des limites.

Geert Wilders avait porté son Parti pour la liberté (PVV) vers une victoire retentissante en 2023, formant ensuite une coalition conservatrice sans toutefois accéder au poste de Premier ministre, en raison du refus de ses partenaires.

Le chef de file de l'extrême droite a fait chuter cette coalition en juin dernier après avoir réclamé en vain des mesures strictes contre l'accueil des demandeurs d'asile aux Pays-Bas.

(Anthony Deutsch, Toby Sterling et Bart Meijer, avec Suban Abdulla, Marta Fiorin, Charlotte Van Campenhout; version française Camille Raynaud, Jean Terzian et Benjamin Mallet)