Le parti au pouvoir en Pologne prévoit d'interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Conférence de presse sur le projet de législation) par Barbara Erling

Le plus grand parti de la coalition gouvernementale polonaise prépare une législation qui interdirait aux enfants de moins de 15 ans d'utiliser les médias sociaux, ouvrant ainsi la porte à un conflit potentiel avec les grandes entreprises technologiques américaines.

Vendredi, la ministre de l'éducation, Barbara Nowacka, a présenté des projets visant à infliger aux entreprises de médias sociaux des amendes pouvant aller jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires si leurs services restent accessibles aux moins de 15 ans, et à obliger les plateformes à vérifier l'âge des utilisateurs.

"Nous devons limiter l'accès des enfants de moins de 15 ans aux médias sociaux. Parallèlement, nous devons travailler sur la santé mentale et sensibiliser les enfants, les parents et l'ensemble de la société polonaise aux dangers des médias sociaux", a déclaré Mme Nowacka lors d'une conférence de presse.

Mme Nowacka avait décrit ce projet dans une interview accordée à Bloomberg News et publiée plus tôt dans la journée de vendredi, ajoutant que la loi pourrait entrer en vigueur au début de l'année 2027. Il n'est toutefois pas certain que le reste de la coalition au pouvoir soutienne ce projet.

L'initiative pourrait mettre Varsovie en porte-à-faux avec les entreprises technologiques américaines telles que Meta

META.O et X d'Elon Musk, dont certaines se sont opposées aux restrictions après l'interdiction de l'Australie l'année dernière.

"Nous ne nous intéressons pas au passeport des grandes entreprises technologiques. Nous nous intéressons à la sécurité des enfants polonais, et il est absolument évident que personne n'a le droit de représenter une menace pour l'avenir, le développement et la sécurité des enfants et des jeunes", a déclaré Mme Nowacka à Reuters.

Le gouvernement britannique a déclaré en janvier qu'il envisageait des restrictions pour protéger les enfants en ligne, après que l'Australie a mis en œuvre des lois similaires en décembre.

Plusieurs autres gouvernements européens, dont le Danemark, la Grèce, la France et l'Espagne, ont envisagé des restrictions similaires à la suite d'allégations selon lesquelles les services de médias sociaux sont nocifs ou créent une dépendance chez les mineurs.