Le partenaire de Medincell, Teva Pharmaceuticals, annonce le dépôt auprès de la FDA américaine d’une demande d’autorisation de mise sur le marché pour Olanzapine LAI (TEV‑’749 / mdc‑TJK) destinée au traitement mensuel de la schizophrénie chez l’adulte
information fournie par Boursorama CP 09/12/2025 à 14:00

L’injection d’olanzapine à action prolongée (LAI) pourrait permettre à une large population de patients de bénéficier de l’efficacité de l’olanzapine dans une formulation sous‑cutanée mensuelle


Conçue pour favoriser l’observance dans la vie réelle et améliorer la stabilité clinique, Olanzapine LAI vise à répondre à un besoin thérapeutique majeur pour les personnes atteintes de schizophrénie


Communiqué de presse de Teva : https://ir.tevapharm.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2025/Teva-Pharmaceuticals-Submits-New-Drug-Application-to-FDA-for-Olanzapine-Extended-Release-Injectable-Suspension-TEV-749-for-the-Once-Monthly-Treatment-of-Schizophrenia-in-Adults/default.aspx



Pour recevoir toute l'information financière de Medincell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.

Valeurs associées

MEDINCELL
27,0600 EUR Euronext Paris +1,42%

