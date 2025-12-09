Le partenaire de Medincell, Teva Pharmaceuticals, annonce le dépôt auprès de la FDA américaine d’une demande d’autorisation de mise sur le marché pour Olanzapine LAI (TEV‑’749 / mdc‑TJK) destinée au traitement mensuel de la schizophrénie chez l’adulte

L’injection d’olanzapine à action prolongée (LAI) pourrait permettre à une large population de patients de bénéficier de l’efficacité de l’olanzapine dans une formulation sous‑cutanée mensuelle
Conçue pour favoriser l’observance dans la vie réelle et améliorer la stabilité clinique, Olanzapine LAI vise à répondre à un besoin thérapeutique majeur pour les personnes atteintes de schizophrénie
Communiqué de presse de Teva : https://ir.tevapharm.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2025/Teva-Pharmaceuticals-Submits-New-Drug-Application-to-FDA-for-Olanzapine-Extended-Release-Injectable-Suspension-TEV-749-for-the-Once-Monthly-Treatment-of-Schizophrenia-in-Adults/default.aspx
