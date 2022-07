Le partenaire de MedinCell, Teva, confirme attendre l'approbation et la commercialisation aux États-Unis de mdc-IRM/TEV46000 au premier semestre 2023

Kåre Schultz, Président Directeur Général de Teva, s’est exprimé aujourd'hui à l’occasion de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2022.



Répondant aux questions des participants, M. Schultz a déclaré : "Nous prévoyons toujours de lancer UZEDY, qui est le nom de marque de la rispéridone injectable à action prolongée, au premier semestre de l'année prochaine".



Il a ensuite ajouté que ce "produit de rispéridone à action prolongée semble extrêmement bon d'un point de vue clinique, tant en termes d'efficacité que de sécurité", et que "ce sera une amélioration majeure par rapport aux antipsychotiques injectables à action prolongée. On peut l’administrer par voie sous cutanée et le produit agit un ou deux mois. Ça va vraiment être bien d'obtenir l'approbation finale et de lancer le produit l'année prochaine. "