Le partenaire de Medincell, Teva, a présenté de nouvelles données soutenant le passage d’Invega Sustenna® (palmitate de palipéridone) à UZEDY® pour le traitement de la schizophrénie

Teva a présenté sept études de son programme de recherche sur les antipsychotiques à action prolongée pour la schizophrénie lors du Psych Congress Elevate 2024, qui s'est tenu du 30 mai au 2 juin à Las Vegas, Nevada.



Les présentations comprenaient des données au sujet des stratégies cliniques pour le transfert des patients vers UZEDY, une suspension injectable de rispéridone à libération prolongée, administrée par voie sous-cutanée tous les mois ou tous les deux mois pour le traitement de la schizophrénie chez les adultes, en remplacement de l'injection intramusculaire mensuelle d'Invega Sustenna.



Eric Hughes, MD, PhD, Vice-président exécutif de la R&D mondiale et Directeur médical de Teva, a déclaré : « UZEDY est une formulation à action prolongée de rispéridone avec un système de délivrance innovant, qui ne nécessite pas de dose de charge ni de supplémentation orale à l’initiation et qui peut être administré à des intervalles d'un ou deux mois pour prévenir les rechutes. Il peut par ailleurs être injecté en sous-cutané et non par voie intramusculaire, ce qui peut être une particularité importante pour les patients. Nous sommes fiers de partager ces observations cliniques qui peuvent aider les professionnels de santé à mieux comprendre la transition entre les différentes options à action prolongée pour leurs patients schizophrènes. »