Le parquet de Paris a ouvert des enquêtes sur des laits infantiles contaminés

Le parquet de Paris a annoncé vendredi avoir ouvert fin janvier plusieurs enquêtes sur des laits infantiles contaminés par une toxine dérivée de la bactérie Bacillus cereus, après une série de plaintes déposées sur le territoire.

La section "santé publique" du parquet s'est saisie le 30 janvier en raison du nombre de signalements et de la technicité des investigations à mener.

Selon le communiqué, une plainte de l'association Foodwatch a notamment été jointe à la procédure. Elle accuse plusieurs entreprises et distributeurs d'avoir mis sur le marché des laits infantiles susceptibles d'avoir provoqué des vomissements et des malaises chez des nourrissons.

Les familles concernées ont également déposé des plaintes directes.

Cinq enquêtes visant des laits distribués par Nestlé

NESN.S , Lactalis, Danone DANO.PA , Babybio, La Marque en moins et d'autres producteurs ont été confiées à l'OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique), la cellule spécialisée dans les atteintes à l'environnement et à la santé publique.

La gendarmerie nationale, la BNEVP et les directions générales chargées de la sécurité alimentaire participent également aux investigations.

Les faits examinés portent sur des soupçons de tromperie, de mise en danger de la vie d'autrui, de non-exécution d'une procédure de retrait ou de rappel et d'infractions aux obligations pesant sur les fournisseurs d'aliments susceptibles de présenter un risque sanitaire.

Les infractions encourues incluent des peines pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et de lourdes amendes pour les personnes mises en cause, rappelle le parquet.

Parallèlement, des enquêtes sont menées par plusieurs parquets locaux, notamment à Angers, Bordeaux et Blois, après des signalements de nourrissons décédés ou gravement malades.

(Rédigé par Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)