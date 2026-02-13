 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Attaque au couteau à Paris, le PNAT se saisit de l'enquête
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 20:33

Des policiers montent la garde après qu'un homme armé d'un couteau ait attaqué un agent près de l'Arc de Triomphe à Paris

Des policiers montent la garde après qu'un homme armé d'un couteau ait attaqué un agent près de l'Arc de Triomphe à Paris

Le parquet ‌national antiterroriste (PNAT) a annoncé vendredi s'être saisi ​de l'enquête sur une attaque au couteau menée un peu plus tôt dans la journée contre des ​gendarmes près de l'Arc de Triomphe, à Paris.

"Peu après 18h00 (17h00 ​GMT), à proximité de ⁠l'Arc de Triomphe, un individu menaçant porteur d'un ‌couteau s'est attaqué à un gendarme", a déclaré la préfecture de police de ​Paris à ‌Reuters.

"Un second gendarme présent sur place dans ⁠le cadre du ravivage de la flamme du soldat inconnu a fait usage de son ⁠arme administrative pour ‌neutraliser l'individu."

"Le mis en cause est ⁠pris en charge par les secours et ‌transféré à l'hôpital avec pronostic vital engagé. ⁠En dehors de celui-ci, aucun blessé à ⁠déplorer", a ‌précisé la préfecture de police, confirmant une information ​de la maire du ‌VIIIe arrondissement de la capitale, Jeanne d'Hauteserre.

Le mobile de l'assaillant n'a ​pas encore été déterminé, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

"On ne ⁠connaît pas à ce stade les raisons de l'agression", a-t-il dit.

Le PNAT, qui a ouvert une enquête en flagrance, n'a fourni aucune précision à ce stade.

(Juliette Jabkiro, rédigé par Tangi Salaün, édité ​par Sophie Louet)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank