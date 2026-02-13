France-Attaque au couteau à Paris, le PNAT se saisit de l'enquête

Des policiers montent la garde après qu'un homme armé d'un couteau ait attaqué un agent près de l'Arc de Triomphe à Paris
Le parquet national antiterroriste (PNAT) a annoncé vendredi s'être saisi de l'enquête sur une attaque au couteau menée un peu plus tôt dans la journée contre des gendarmes près de l'Arc de Triomphe, à Paris.
"Peu après 18h00 (17h00 GMT), à proximité de l'Arc de Triomphe, un individu menaçant porteur d'un couteau s'est attaqué à un gendarme", a déclaré la préfecture de police de Paris à Reuters.
"Un second gendarme présent sur place dans le cadre du ravivage de la flamme du soldat inconnu a fait usage de son arme administrative pour neutraliser l'individu."
"Le mis en cause est pris en charge par les secours et transféré à l'hôpital avec pronostic vital engagé. En dehors de celui-ci, aucun blessé à déplorer", a précisé la préfecture de police, confirmant une information de la maire du VIIIe arrondissement de la capitale, Jeanne d'Hauteserre.
Le mobile de l'assaillant n'a pas encore été déterminé, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.
"On ne connaît pas à ce stade les raisons de l'agression", a-t-il dit.
Le PNAT, qui a ouvert une enquête en flagrance, n'a fourni aucune précision à ce stade.
(Juliette Jabkiro, rédigé par Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer