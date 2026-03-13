 Aller au contenu principal
Le parlement taïwanais autorise le gouvernement à signer les contrats d'armement américains bloqués
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 05:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires du président du parlement, paragraphes 7, 8)

Le parlement taïwanais a autorisé vendredi le gouvernement à signer les accords américains relatifs à quatre ventes d'armes, après que des responsables eurent averti que Taipei serait placé en fin de liste s'il ne respectait pas la date limite. Les allers-retours sur les dépenses de défense de Taïwan ont suscité des inquiétudes aux États-Unis, qui sont le principal bailleur de fonds international et fournisseur d'armes de l'île revendiquée par la Chine, malgré l'absence de liens diplomatiques formels.

Le gouvernement du président Lai Ching-te a tenté de faire adopter par le parlement des dépenses supplémentaires de 40 milliards de dollars pour la défense, mais l'opposition, qui contrôle le plus grand nombre de sièges, estime que les propositions ne sont pas claires et qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle vote des "chèques en blanc" bien qu'elle soutienne la défense.

Les deux partis d'opposition ont présenté leurs propres propositions, moins coûteuses, mais le ministère de la défense a déclaré que les lettres d'offre et d'acceptation des armes avec les États-Unis devaient être signées, faute de quoi Taïwan perdrait sa place dans la file d'attente pour la production et la livraison.

Après que les législateurs des deux camps se sont mis d'accord jeudi sur le fait que le gouvernement pouvait encore signer les accords à l'avance, même si les examens des propositions de dépenses n'étaient pas approuvés à temps, le parlement a formellement donné son autorisation légale.

L'autorisation a été votée à l'unanimité et annoncée par le président du Parlement Han Kuo-yu.

"Cet organe soutient le principe de la priorité à la sécurité nationale et de la défense ferme de l'intégrité territoriale",a déclaré M. Han en lisant le texte de la résolution.

Une fois que le gouvernement aura signé les lettres, il devra soumettre au parlement pour examen un "rapport complet sur le calendrier de livraison des armes concernées", a-t-il ajouté.

Les armes à signer comprennent des missiles antichars TOW, des obusiers automoteurs M109A7, des missiles Javelin LMT.N fabriqués par Lockheed Martin et le système de roquettes à lancement multiple HIMARS.

Mardi, le ministre de la défense Wellington Koo a déclaré aux journalistes que les lettres d'offre et d'acceptation pour 82 systèmes HIMARS annoncées par les États-Unis dans le cadre d'une vente d'armes de 11 milliards de dollars à Taïwan expireraient le 26 mars.

Dimanche est la date limite pour signer pour les autres systèmes d'armes, selon le ministère.

L'administration Trump a pressé ses alliés d'augmenter leurs dépenses de défense, un principe que M. Lai et son gouvernement ont adopté avec enthousiasme.

