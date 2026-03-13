Le parlement taïwanais autorise la signature de contrats d'armement américains bloqués

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le gouvernement taïwanais veut 40 milliards de dollars de dépenses supplémentaires pour la défense

* Les partis d'opposition ont bloqué les propositions du gouvernement

* Les autorités taïwanaises préviennent que les commandes d'armes pourraient être fortement retardées

Le parlement taïwanais a autorisé vendredi le gouvernement à signer les accords américains pour quatre ventes d'armes, après que des fonctionnaires aient averti que Taipei serait relégué au second plan s'il ne respectait pas la date limite, envoyant ainsi un mauvais message à Washington.

Les allers-retours sur les dépenses de défense de Taïwan ont suscité des inquiétudes aux États-Unis, qui sont le principal bailleur de fonds international et fournisseur d'armes de l'île revendiquée par la Chine, en dépit de l'absence de liens diplomatiques formels.

"Cet organe soutient le principe de la priorité à la sécurité nationale et de la défense ferme de l'intégrité territoriale", a déclaré Han Kuo-yu, président du Parlement, en lisant la résolution qui a été adoptée à l'unanimité.

Il a demandé au gouvernement de soumettre un rapport complet sur le calendrier de livraison des armes pour que le Parlement puisse l'examiner après avoir signé les lettres.

Les armes concernées sont les missiles antichars TOW, les obusiers automoteurs M109A7, les missiles Javelin fabriqués par Lockheed Martin LMT.N et le système de roquettes à lancement multiple HIMARS.

Le gouvernement du président Lai Ching-te a tenté de faire adopter par le parlement des dépenses supplémentaires de 40 milliards de dollars pour la défense, mais l'opposition, qui contrôle le plus grand nombre de sièges, estime que les propositions ne sont pas claires et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le parlement adopte des "chèques en blanc".

Les deux partis d'opposition ont élaboré leurs propres propositions, moins coûteuses, mais le ministère de la défense a déclaré que les lettres d'offre et d'acceptation des armes devaient être signées avec les États-Unis d'ici dimanche, faute de quoi Taïwan risquait de perdre sa place dans la file d'attente pour la production et la livraison des armes.

L'autorisation formelle du Parlement vendredi est intervenue un jour après que les législateurs des deux parties aient convenu que le gouvernement pouvait signer les contrats à l'avance, même si les examens des dépenses n'étaient pas approuvés à temps.

Le ministère taïwanais de la défense a exprimé ses remerciements pour l'autorisation, rejetant les allégations de l'opposition selon lesquelles les plans étaient opaques.

Ils ont été préparés dans le cadre d'un "processus rigoureux d'approbation des projets", a-t-il ajouté, afin de répondre aux exigences de l'armée.

Les législateurs du parti au pouvoir se sont félicités de cette approbation.

"L'autorisation de signer avant l'examen du budget vise à garantir que l'acquisition par Taïwan de ces systèmes importants ne soit pas retardée ou annulée", a déclaré Wang Ting-yu, membre du Parti démocrate progressiste qui siège à la commission parlementaire de la défense.

Mardi, le ministre de la Défense Wellington Koo a déclaré aux journalistes que les lettres d'offre et d'acceptation pour 82 systèmes HIMARS annoncées par les États-Unis dans le cadre d'une vente d'armes de 11 milliards de dollars à Taïwan expireraient le 26 mars.

L'administration Trump a pressé ses alliés d'augmenter leurs dépenses en matière de défense , un plan que le gouvernement de Lai Ching-te a adopté alors que la Chine multiplie les exercices autour de l'île pour faire valoir ses revendications de souveraineté.

Taïwan rejette les revendications de Pékin, affirmant que seul son peuple a le droit de décider de l'avenir de l'île.