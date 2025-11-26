Le Parlement européen préconise des limites d'âge pour les médias sociaux afin de protéger les mineurs

Le Parlement européen a demandé mercredi à l'Union européenne de fixer un âge minimum pour l'accès des enfants aux médias sociaux, afin de lutter contre l'augmentation des problèmes de santé mentale chez les adolescents due à une exposition excessive.

Cet appel, qui n'est pas contraignant, intervient alors que l'Australie s'apprête à instaurer la première interdiction mondiale des médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans et que le Danemark et la Malaisie prévoient également des interdictions.

Le président français Emmanuel Macron a déjà appelé à une réglementation européenne pour interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans, bien que la manière dont l'UE mettrait en œuvre cette mesure ne soit pas très claire, étant donné qu'il appartient à chaque membre de l'UE d'imposer des limites d'âge.

La résolution du Parlement, soutenue par 483 voix pour, 92 voix contre et 86 abstentions, appelle à une interdiction européenne de l'accès des enfants de moins de 16 ans aux plateformes en ligne, aux sites de partage de vidéos et aux compagnons d'intelligence artificielle sans le consentement des parents, et à une interdiction totale pour les enfants de moins de 13 ans.

"Nous sommes au milieu d'une expérience, une expérience où les géants américains et chinois de la technologie ont un accès illimité à l'attention de nos enfants et de nos jeunes pendant des heures chaque jour, presque entièrement sans surveillance", a déclaré la législatrice danoise Christel Schaldemose, auteur de la résolution, lors d'un débat au Parlement mardi.

Mme Schaldemose a déclaré que parmi les personnes à l'origine de cette expérience se trouvaient le patron de X, Elon Musk, Marc Zuckerberg de Meta, le parti communiste chinois et "leurs mandataires technologiques chez TikTok".

Les effets des médias sociaux sur la santé et la sécurité des enfants sont devenus une préoccupation mondiale croissante, avec des entreprises telles que TikTok, Snapchat, Google

GOOGL.O et Meta Platforms META.O - l'opérateur de Facebook, Instagram et WhatsApp - faisant face à des poursuites aux États-Unis pour leur rôle dans l'alimentation d'une crise de santé mentale.

La résolution du Parlement a également appelé à l'interdiction des loot boxes, des objets virtuels qui peuvent être gagnés ou achetés avec de l'argent réel, et des algorithmes de recommandation basés sur l'engagement pour les mineurs, ainsi qu'à une législation exigeant une conception de contenu adaptée à l'âge.

"Avec ce rapport, nous traçons enfin une ligne. Nous disons clairement aux plateformes: "Vos services ne sont pas conçus pour les enfants et l'expérience s'arrête là"", a déclaré Mme Schaldemose.