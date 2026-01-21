 Aller au contenu principal
Le Parlement européen maintient le seuil déclenchant l'indemnisation des retards d'avions
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 14:03

par Julia Payne

Le Parlement européen a voté mercredi en session plénière en faveur du maintien du seuil de trois heures de retard de vols ouvrant droit à une indemnisation des passagers de compagnies aériennes de l'Union européenne (UE).

Les députés européens ont aussi approuvé plusieurs amendements à la réglementation des droits des passagers de l'UE, y compris sur les articles autorisés en cabine, dont la promulgation devrait toutefois nécessiter plusieurs mois de négociations.

Le Parlement européen et les 27 États membres de l'UE divergent sur un ensemble de mesures proposées à l'origine par la Commission européenne il y a plus de dix ans.

Les pays de l'UE avaient décidé l'année dernière de porter à quatre heures le retard déclenchant l'indemnisation des passagers de vols court-courriers.

En vertu des règles en vigueur depuis 2004, les passagers aériens peuvent demander une indemnisation pour les vols retardés de plus de trois heures, à partir de 250 euros, voire plus en fonction de la durée du vol.

Le Parlement européen souhaite maintenir le seuil de retard avec une indemnisation de 300 à 600 euros, tandis que les États membres de l'UE veulent le relever et réduire l'indemnisation à un maximum de 500 euros.

Ces derniers souhaitent en outre que les passagers aient droit à un bagage de cabine gratuit d'un poids maximal de 7 kilos. Le poids et les dimensions envisagés sont inférieurs aux limites actuelles des bagages de cabine sur certaines compagnies aériennes telles que Ryanair, qui facturent un supplément pour les bagages à main plus volumineux pouvant peser jusqu'à 10 kilos.

Parmi les autres règles, qui ne sont pas contestées, figure notamment la gratuité du placement d'un adulte accompagnant à côté d'un enfant ou d'une personne à mobilité réduite.

(Reportage Julia Payne, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)

