Le Parlement européen demande l'abaissement des seuils pour l'insecticide thiaclopride de Bayer

(AOF) - "Une décision de la Commission concernant les limites maximales de résidus de l'insecticide thiaclopride" de Bayer "a été rejetée aujourd'hui" par les eurodéputés, annonce le Parlement européen. 386 eurodéputés, soit la majorité absolue, ont voté en faveur de l’objection à la décision de la Commission de maintenir les niveaux maximaux de résidus de l’insecticide au-dessus de la limite de détermination pour une utilisation dans plus de 30 produits destinés à l’importation. 186 députés ont voté contre l'objection et 52 députés se sont abstenus.

Les élus demandent à la Commission de soumettre un nouveau projet abaissant tous les niveaux maximaux de résidus de thiaclopride à la limite de détermination pour toutes les utilisations et avec une tolérance zéro pour les importations.

Le thiaclopride est un ingrédient actif d'insecticides principalement utilisés sur le coton, les fruits à pépins, les légumes et les pommes de terre. L'approbation du thiaclopride dans l'Union européenne a expiré le 3 février 2020 et n'a pas été renouvelée car l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a notifié des préoccupations liées à la contamination des eaux souterraines et à la toxicité pour la reproduction, car le thiaclopride est susceptible de nuire à la fertilité et à l'enfant à naître.

