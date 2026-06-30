Le pari colossal de Samsung et SK Hynix sur les puces électroniques en Corée du Sud met à l'épreuve l'optimisme suscité par le cycle de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investissements de Samsung et SK Hynix dans les puces constituent une victoire politique pour Lee

* Selon les analystes, l'augmentation des dépenses d'investissement dans les puces électroniques au cours de la prochaine décennie accroît le risque de surproduction

* Le ralentissement du marché de la mémoire constitue un risque pour la mise en œuvre du plan, selon un analyste

* Le directeur général de SK prévoit une pénurie prolongée de puces malgré des investissements massifs

(Ajout des performances boursières au paragraphe 5) par Hyunjoo Jin et Heekyong Yang

Samsung Electronics et SK Hynix misent plus que jamais sur l’essor de l’intelligence artificielle avec des investissements s’élevant à des centaines de milliards de dollars , mais l’augmentation prévue des capacités de production fait craindre un bilan douloureux si les dépenses en IA venaient à se refroidir.

Les géants de la technologie ont reçu les éloges – et une profonde révérence – du président Lee Jae Myung après avoir apporté leur soutien à l’offensive gouvernementale en faveur des semi-conducteurs, marquant ainsi une rupture apparente avec une approche précédemment prudente en matière d’augmentation des capacités, façonnée par des décennies de cycles douloureux d’expansion et de récession dans le secteur des mémoires.

Dans le cadre de ce plan, le gouvernement espère que la Corée du Sud pourra doubler sa capacité de production de puces mémoire d’ici cinq ans. Samsung 005930.KS et SK Hynix

000660.KS vont également accélérer la construction d’usines au sein du pôle de semi-conducteurs existant de Yongin, raccourcissant ainsi les délais prévus (7 à 12 ans) et mettant plus rapidement en service ces capacités supplémentaires.

À eux deux, les deux plus grands fabricants mondiaux de puces mémoire se sont engagés à investir 3 200 trillions de wons (2 070 milliards de dollars), couvrant un nouveau pôle de fabrication de puces de 800 trillions de wons dans le sud-ouest du pays ainsi que des projets déjà annoncés.

La Corée du Sud apparaît comme l’un des grands gagnants de la flambée des investissements mondiaux dans l’IA, portée par la position dominante de Samsung Electronics et de SK Hynix dans le domaine des puces de mémoire à haute bande passante (HBM) , indispensables aux processeurs d’IA de pointe . Les actions de SK Hynix et de Samsung Electronics ont respectivement progressé de 307 % et 179 % depuis le début de l’année.

Cette annonce intervient alors que les clients, allant des géants de l’IA aux fabricants d’électronique tels qu’Apple

AAPL.O , réclament davantage de puces mémoire dans un contexte de pénurie mondiale. Mais les analystes soulignent que la construction et la mise en service des usines de puces prennent des années, ce qui signifie qu’une grande partie de cette nouvelle capacité ne sera pas disponible avant une bonne partie de la prochaine décennie.

« Nous estimons que les prix de la mémoire resteront fonction de l’offre et de la demande, et l’accélération des dépenses d’investissement au cours de la prochaine décennie augmente encore le risque d’une offre excédentaire à plus long terme », a déclaré Jing Jie Yu, analyste chez Morningstar.

L’essor des puces mémoire reste tributaire de la poursuite de l’expansion des géants de l’IA au rythme actuel, a-t-il ajouté.

Lee Jong-ho, professeur au département d’ingénierie électrique et informatique de l’université nationale de Séoul, a estimé que ces investissements semblaient avoir été mis en œuvre trop précipitamment.

« C’est le genre d’investissement qui pourrait déterminer l’avenir d’une entreprise », a-t-il déclaré.

« Personne ne sait quelle sera la situation dans trois ans. Nous devons réagir rapidement tant que la demande est forte, mais au-delà, l’avenir est incertain et les décisions doivent être prises avec prudence. »

DE LA PRUDENCE À L’EXPANSION

La rentabilité en forte hausse des activités de mémoire de Samsung et SK Hynix est un phénomène relativement récent, porté par l’essor mondial de l’IA et une grave pénurie de puces mémoire qui a presquedoublé les prix des puces au cours du seul premier trimestre.

Les précédentes baisses des prix des puces ont durement touché ces entreprises, poussant SK Hynix au bord de la faillite en 2001 et conduisant les deux sociétés à enregistrer d’importantes pertes en 2023.

Mais ces derniers mois, alors que la vague de l’IA prenait de l’ampleur, des députés du parti au pouvoir et des responsables gouvernementaux ont commencé à évoquer l’idée de délocaliser certaines usines de puces vers le sud-ouest du pays,leur principal bastion électoral, largement laissé de côté lors de l’essor industriel du pays.

Il y a encore deux mois, le président de SK Hynix, Chey Tae-won, s’était montré sceptique lorsqu’un député l’avait interrogé sur les projets d’implantation d’usines de puces électroniques dans le sud-ouest.

« Je ne suis pas sûr que les semi-conducteurs soient nécessairement le secteur dans lequel il faille s’engager », avait-il déclaré.

Aucune des deux entreprises n’a expliqué ce qui avait motivé ce revirement.

Samsung et SK Hynix ont toutes deux déclaré qu’elles seraient désormais en mesure d’accélérer la construction à Yongin, le gouvernement s’étant engagé à accélérer les procédures d’autorisation, dans le cadre des efforts visant à répondre à la demande en forte hausse.

« Investir dans d’autres régions pourrait être un moyen de se prémunir contre l’incertitude qui entoure le pôle des semi-conducteurs de Yongin », a déclaré CW Chung, analyste chez Nomura.

LES CYCLES PASSÉS

Les analystes ont toutefois estimé que les entreprises tireraient les leçons des cycles passés.

« Un ralentissement dans le secteur de la mémoire représente clairement un risque pour ce projet », a déclaré Sanjeev Rana, analyste senior chez CLSA.

Mais « les fabricants de mémoires conservent la flexibilité nécessaire pour ajuster le rythme de leurs investissements si des signes de surcapacité apparaissent ».

Le plan de Samsung prévoit d’investir 2 100 trillions de wons dans la production de puces d’ici 2040, tout en précisant que les dépenses pourraient être ajustées en fonction des conditions du marché et des besoins de l’entreprise.

En 2024, Samsung avait suspendu pendant près de deux ans la construction de son usine de puces P5 à Pyeongtaek, au sud de Séoul, en raison d’un ralentissement du marché, avant de reprendre les travaux à la fin de l’année dernière.

Lors de la présentation de lundi à laquelle assistait le président Lee, Chey, de SK Hynix, a déclaré que l’entreprise surveillerait l’évolution de la demande pour déterminer l’ampleur de ses investissements, tout en ajoutant qu’il était encore difficile, à l’heure actuelle, de remédier pleinement à la pénurie d’approvisionnement.

Pour le gouvernement, cependant, maintenir cette dynamique constitue une priorité stratégique.

Le chef de cabinet du président sud-coréen, Kang Hoon-sik, a déclaré lundi que le gouvernement allait accélérer les procédures d’autorisation et s’efforcerait d’achever la mise en place du pôle de fabrication de puces avant la fin du mandat de Lee, en 2030.

Koh Taebong, directeur de la recherche chez iM Securities, a déclaré qu’il considérait cette initiative comme un pari dans la bonne direction pour la Corée du Sud, alors que le monde entre dans l’ère de la transformation impulsée par l’IA.

« Le message d’hier était que la Corée du Sud est déterminée à devenir l’une des trois premières puissances mondiales en matière d’IA. Il ne s’agit pas seulement de rhétorique: le gouvernement s’engage à investir des sommes importantes pour y parvenir. »