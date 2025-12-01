Le pape Léon lance un message de paix et d'unité aux dirigeants libanais

par Joshua McElwee

Le pape Léon XII a exhorté lundi les dirigeants du Liban, pays multiconfessionnel, à l'unité et à la paix pour mettre fin à des années de conflit, de paralysie politique et à une crise économique qui ont entraîné un exode massif.

Le premier souverain pontife originaire des Etats-Unis a rencontré des membres des communautés chrétienne maronite, musulmane chiite et sunnite, et druze, les appelant à prouver que des peuples de différentes cultures "peuvent vivre ensemble et construire un pays uni par le respect et le dialogue".

Le pape Léon XIII est arrivé dimanche au Liban, deuxième étape de sa première tournée à l'étranger en tant que chef de l'Église catholique, après un premier séjour de quatre jours en Turquie au cours duquel il a souligné le danger pour l'humanité des nombreux conflits en cours et condamné la violence au nom de la religion.

Le Liban, qui compte le plus grand nombre de chrétiens au Moyen-Orient, a été secoué par les retombées de la guerre à Gaza, alors qu'Israël et le groupe musulman chiite libanais du Hezbollah sont entrés en conflit.

Israël affirme que ses frappes continues sur le Liban, en dépit de l'accord de cessez-le-feu signé l'an dernier, servent à empêcher le Hezbollah de rebâtir des capacités militaires à même de menacer le nord d'Israël.

"BÂTISSEURS DE PAIX"

Sur la place des Martyrs, dans le centre de Beyrouth, le souverain pontife a appelé les responsables religieux à être des "bâtisseurs de la paix" et à travailler à combattre l'intolérance et la violence.

Des représentants des minorités alaouite et druze, qui ont particulièrement souffert lors des affrontements confessionnels en Syrie voisine, se sont exprimés lors de l'événement.

Dans la foule, Mohammed Saleh, de confession alaouite, a déclaré que sa communauté avait besoin de paix, de protection et de dignité.

"On lui demande humblement de se souvenir dans ses prières de la communauté alaouite au Moyen-Orient", dit-il.

Léon XIII a profité de son déplacement pour se rendre sur le tombeau de Saint Charbel Maklouf, canonisé en 1977 par Paul VI, avant de visiter la basilique Notre-Dame du Liban à Harissa, sur une colline au nord de Beyrouth.

Le souverain pontife a été accueilli sous les vivats de la foule qui clamait : "Longue vie au pape".

"Nous croyons qu'il apporte avec lui le message de la paix, ce qui est vraiment nécessaire", témoigne Toni Elias, un prêtre maronite de Rmeich, une ville chrétienne près de la frontière israélienne.

Léon XIII doit se rendre mardi sur le port de Beyrouth, théâtre d'une explosion qui avait tué 200 personnes en 2020, avant de tenir une messe en extérieur dans la capitale libanaise et de visiter un des rares établissements de santé mentale du Liban.

(Reportage de Joshua McElwee avec Maya Gebeily; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)