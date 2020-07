Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le numéro deux du Hezbollah écarte une escalade avec Israël Reuters • 26/07/2020 à 23:00









BEYROUTH, 26 juillet (Reuters) - Le numéro deux du Hezbollah a écarté dimanche la perspective d'une escalade de la violence entre le mouvement soutenu par l'Iran et Israël après un regain des tensions la semaine dernière. "L'atmosphère de guerre dans les prochains mois, c'est peu probable", a dit le cheikh Naïm Kassem dans une interview à la chaîne de télévision pro-Damas al Mayadeen. Les tensions ont augmenté le long de la frontière israélienne avec la Syrie et le Liban cette semaine après qu'un combattant du Hezbollah a été tué lors d'une frappe attribué à Israël aux abords de Damas. Suite à l'assassinat de deux membres du Hezbollah à Damas en août 2019, le leader du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, avait promis de réagir si Israël tuait d'autres combattants dans le pays. Depuis, l'armée israélienne a renforcé ses forces sur son front nord. Un drone israélien s'est écrasé dimanche au Liban pendant une activité opérationnelle le long de la frontière. (Laila Bassam, version française Matthieu Protard)

