Le Nucala de GSK a été approuvé en Chine
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 09:56
L'approbation a été basée sur les données des essais positifs de phase III MATINEE et METREX. Dans ces essais, le mépolizumab a montré une réduction cliniquement significative et statistiquement significative du taux annualisé d'exacerbations modérées/sévères par rapport au placebo plus le standard de soins chez un large éventail de patients atteints de BPCO présentant un phénotype éosinophile.
Nucala est le premier et unique produit biologique mensuel approuvé en Chine étudié dans une large population de BPCO avec un taux sanguin d'éosinophiles (BEC) allant jusqu'à 150 cellules/?L
Kaivan Khavandi, vice-président principal et responsable mondial de la R&D en Respiratoire, Immunologie et Inflammation chez GSK, a déclaré : " Compte tenu de la forte incidence de la MPOC en Chine et d'un taux de mortalité supérieur à la moyenne mondiale, il est clairement nécessaire de trouver de nouvelles options pour lutter contre la BPCO."
