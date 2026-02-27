Le NTSB estime que le projet de loi de la Chambre des représentants n'offre pas de conseils suffisants pour éviter les collisions en vol

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré jeudi qu'un projet de loi sur la sécurité aérienne proposé par la Chambre des représentants des États-Unis ne répondait pas entièrement aux recommandations de sécurité qu'il avait émises après qu'une collision en vol survenue en 2025 eut tué 67 personnes près de Washington.

Le NTSB a déclaré que le projet de loi ALERT de la Chambre des représentants ne tenait pas compte de sa recommandation d'exiger la technologie de suivi des avions connue sous le nom d'ADS-B.

Le NTSB a déclaré que l'ADS-B aurait permis d'éviter la collision en 2025 d'un avion régional d'American Airlines

AAL.O et d'un hélicoptère Black Hawk de l'armée dans l'espace aérien encombré près de la capitale nationale.

Le président de la commission des transports de la Chambre des représentants, Sam Graves, a déclaré mercredi que son groupe examinerait la loi ALERT dès la semaine prochaine. Le projet de loi vise à répondre aux 50 recommandations formulées par le NTSB après l'accident, mais ne rend pas obligatoire l'utilisation de l'ADS-B.

"Nous ne pouvons pas soutenir la loi ALERT dans sa forme actuelle, car elle ne répond pas entièrement aux recommandations du NTSB", ont déclaré les membres du conseil d'administration du NTSB dans une lettre commune.

Mardi, la Chambre des représentants a voté par 264 voix contre 133 en faveur de la loi ROTOR , que le Sénat a adoptée à l'unanimité en décembre. Toutefois, en vertu des règles de la procédure accélérée conçues pour accélérer la législation, le projet de loi avait besoin d'une majorité des deux tiers pour être adopté et il lui a manqué une voix.

La loi ROTOR obligerait l'armée à utiliser l'ADS-B, une technologie de surveillance avancée qui transmet la position d'un avion, pour les vols d'entraînement de routine, mais pas pour les missions militaires sensibles.

"Combien de personnes devront encore mourir pour que nous décidions que des mesures doivent être prises? Jennifer Homendy, présidente du NTSB, a déclaré cette semaine à la presse qu'il était "méprisable" que la loi ROTOR ait échoué.

Selon le NTSB, l'ADS-B aurait pu alerter le pilote de l'avion de ligne 59 secondes avant la collision et l'équipage de l'hélicoptère 48 secondes avant.

En décembre, le Pentagone a déclaré qu'il soutenait la loi ROTOR, mais lundi, il a déclaré que le projet de loi pourrait créer "des charges budgétaires significatives non résolues et des risques de sécurité opérationnelle affectant les activités de défense nationale".

Le Pentagone n'a pas commenté la loi ALERT. Le président de la commission des forces armées de la Chambre des représentants, Mike Rogers, qui est l'un des auteurs de la loi ALERT, a déclaré que le projet de loi renforcerait la coordination entre l'armée et la FAA sur les questions de sécurité des aéronefs et exigerait une formation renforcée pour les pilotes militaires opérant dans un espace aérien encombré.