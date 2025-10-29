Le NTSB demande aux propriétaires de certains modèles de Learjet de vérifier le train d'atterrissage principal après un incident mortel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pas de commentaires immédiats de la part de la FAA et de Bombardier; détails, paragraphes 3-7) par David Shepardson

Le National Transportation Safety Board a émis mercredi une recommandation urgente aux opérateurs de 10 modèles d'avions Bombardier Learjet BBDb.TO pour s'assurer que le train d'atterrissage principal est correctement fixé.

La recommandation à la Federal Aviation Administration de rendre obligatoire le respect des bulletins de service des constructeurs sur les trains d'atterrissage concernerait 1 883 avions actuellement en service. Cette recommandation fait suite à l'enquête menée sur un incident de piste mortel survenu le 10 février à Scottsdale (Arizona) et impliquant un Learjet 35A, ainsi qu'à trois incidents antérieurs au cours desquels le train d'atterrissage d'un Learjet s'est désolidarisé de la cellule parce qu'un boulon de retenue n'avait pas été engagé dans une goupille arrière.

Lors de l'incident de février, le Learjet 35A est sorti de piste et a percuté un jet Gulfstream 200. Le commandant de bord a été mortellement blessé, tandis que trois autres personnes à bord et un occupant de l'avion stationné ont été grièvement blessés.

Bombardier, qui n'a pas fait de commentaire immédiat, a interrompu la production des avions Learjet en 2022. La FAA n'a pas non plus fait de commentaire dans l'immédiat.

Le NTSB a cité des incidents survenus en 1995, 2001 et 2008 à Oklahoma City (Oklahoma), en Floride et à Recife (Brésil).

Le NTSB a noté qu'un bulletin de service de Bombardier publié après l'accident de Scottsdale demandait aux opérateurs d'effectuer une vérification unique pour s'assurer que le train d'atterrissage était correctement fixé, mais que seuls 12 % des avions avaient été inspectés, selon Bombardier.

Le NTSB a également demandé à la FAA d'exiger de Bombardier qu'elle révise ses procédures afin d'inclure un contrôle visuel de la goupille et du boulon de retenue après la maintenance, car un mécanicien pourrait par inadvertance installer le boulon de retenue sans qu'il ne traverse la goupille.