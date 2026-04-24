Le NTSB déclare que le système de sécurité de la piste ne s'est pas activé avant la collision fatale d'Air Canada Express

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(Ajoute plus de détails sur le rapport du NTSB dans les paragraphes 3-8) par David Shepardson

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré jeudi qu'un système clé de sécurité de piste ne s'était pas activé avant la collision mortelle du 22 mars entre un avion d'Air Canada Express et un camion de pompiers, qui a tué deux pilotes. Le NTSB a également indiqué dans son rapport préliminaire que les feux rouges d'entrée de piste qui indiquent quand il n'est pas sûr de traverser une piste étaient allumés jusqu'à environ trois secondes avant le moment de la collision. Le NTSB précise que le système est conçu pour éteindre les feux environ 2 à 3 secondes avant que l'avion n'atteigne chaque intersection.

Le jet régional Express CRJ-900 a touché le sol environ 2 secondes avant la collision et volait à 104 mph au moment de l'accident.

Le NTSB dirige l'enquête sur la collision mortelle du CRJ-900 exploité par Jazz Aviation, partenaire régional d'Air Canada. L'accident a conduit 39 des 76 passagers et membres d'équipage à l'hôpital, dont six avec des blessures graves. Le système de surveillance au sol de l'aéroport n'a pas généré d'alerte signalant la proximité de véhicules avec la piste et le camion de pompiers qui est entré en collision avec le jet ne disposait pas d'un transpondeur qui aurait permis de transmettre sa position au contrôle aérien.

L'opérateur de la tourelle du camion impliqué dans la collision s'est souvenu avoir entendu les mots "stop stop stop" (sur la fréquence radio de la tour), mais il ne savait pas à qui cette transmission était destinée. Il a ensuite entendu "Truck 1 stop stop stop" et s'est rendu compte qu'il s'agissait de leur véhicule et a ensuite remarqué qu'ils étaient entrés sur la piste, a déclaré le NTSB. Le NTSB a précisé que le contrôleur local qui s'occupait de l'avion d'Air Canada avait environ 18 ans d'expérience et que le contrôleur au sol, qui était également le contrôleur en charge, avait environ 19 ans d'expérience et était chargé de s'occuper des avions qui circulaient au sol.

La Federal Aviation Administration a encouragé les aéroports à équiper les camions de pompiers de transpondeurs, car cela permet de suivre plus facilement les mouvements des véhicules dans les aéroports très fréquentés.