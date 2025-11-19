Le NSSTC des Emirats arabes unis et Thales Alenia Space coopèrent dans le domaine de la navigation par satellite
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 12:40
Ce partenariat a été formalisé au travers d'un protocole d'accord (MoU) signé au Salon du Bourget 2025 qui définissait un cadre de coopération commun.
Sur cette base, les deux parties viennent de signer un nouvel accord, qui marque le lancement d'études techniques et d'activités d'ingénierie conjointes, axées en priorité sur la protection juridique et des briques de conception de systèmes LEO PNT.
' Le LEO PNT bouleversera l'ordre établi en matière de navigation par satellite en offrant un surcroît de précision, résilience et pénétration du signal, avec à la clé de nouvelles applications et autant de relais de croissance pour l'économie. ', a déclaré Hervé Derrey, Président-Directeur général de Thales Alenia Space.
Valeurs associées
|235,4000 EUR
|Euronext Paris
|-1,42%
A lire aussi
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, DoorDash, résultats de Target et Lowe's) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour ... Lire la suite
-
Vivendi chute mercredi à la Bourse de Paris après des informations du quotidien Le Monde selon lesquelles la Cour de cassation pourrait se prononcer en faveur du groupe Bolloré dans l'affaire de la scission de Vivendi contestée par un de ses actionnaires minoritaires, ... Lire la suite
-
Ubisoft a annoncé mercredi la reprise de la cotation de ses actions et la publication de ses résultats pour le premier semestre ce vendredi 21 novembre 2025 au plus tard, avant l'ouverture des marchés. "La cotation des actions et des obligations à échéance 2027 ... Lire la suite
-
Les députés de la commission des Finances, qui avaient déjà rejeté les "recettes", ont massivement rejeté mercredi les "dépenses" du budget de l'Etat, profondément réécrites, et qui n'auront pas l'occasion d'être votées dans l'hémicycle en première lecture avant ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer