Le nouvel algorithme de Musk en open source dans sept jours

Elon Musk a déclaré samedi que la plateforme de médias sociaux X ouvrirait au public son nouvel algorithme, y compris tout le code pour les recommandations de posts organiques et publicitaires, dans sept jours.

"Cela sera répété toutes les 4 semaines, avec des notes complètes des développeurs, pour vous aider à comprendre ce qui a changé", a-t-il déclaré dans son post X. En début de semaine, la Commission européenne a décidé d'étendre une injonction de conservation envoyée à X l'année dernière, qui concernait les algorithmes et la diffusion de contenus illégaux, en la prolongeant jusqu'à la fin de 2026, a déclaré jeudi le porte-parole Thomas Regnier aux journalistes. En juillet 2025, les procureurs de Paris ont enquêté sur la plateforme de médias sociaux pour suspicion de biais algorithmique et d'extraction frauduleuse de données, ce que X de Musk a qualifié d'"enquête criminelle à motivation politique" qui menace la liberté d'expression de ses utilisateurs. Le mois dernier, l'Union européenne a infligé à X une amende de 120 millions d'euros (140 millions de dollars), les régulateurs estimant que l'entreprise n'a pas respecté ses obligations de transparence en vertu de la loi sur les services numériques de l'Union européenne. L'amende est liée à l'abonnement à la "coche bleue" de X, au manque de transparence concernant son dépôt d'annonces et à l'incapacité de fournir aux chercheurs un accès aux données publiques de la plateforme.

Musk a répondu par une obscénité à un message de la Commission européenne concernant l'amende.