Le nouveau player Winamp est maintenant disponible en version mobile

Pour la première fois de son histoire, le player Winamp est disponible en version mobile sur iOS et Android. Sont conservées ses fonctionnalités historiques, auxquelles viennent s’ajouter de nouvelles, répondants aux tendances de consommation audio actuelles.

Les éléments fondamentaux sont la lecture des morceaux stockés localement, dans le cloud et sur la Fanzone, la possibilité de calibrer son écoute grâce à l’équalizer et de personnaliser l’application.

Attendue de longue date, cette application contentera aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus avec des fonctionnalités visant à rapprocher les amateurs de musique de leurs artistes favoris.

Elle s’inscrit dans la nouvelle génération de player que nous produirons dans le futur. Ainsi, des updates arriveront très rapidement d’ici la fin d’année, apportant de nouveaux designs, de nouvelles fonctionnalités et plus de connectivités, pour entrer dans un cycle d’évolution constant en 2024 et 2025.