Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le nouveau patron d'IAG change le directeur de British Airways Reuters • 12/10/2020 à 13:34









LE NOUVEAU PATRON D'IAG CHANGE LE DIRECTEUR DE BRITISH AIRWAYS LONDRES (Reuters) - Le nouveau directeur général d'IAG, Luis Gallego, a annoncé lundi la promotion du patron d'Aer Lingus, Sean Doyle, à la tête de British Airways, en remplacement d'Alex Cruz, avec effet immédiat. La décision d'IAG, maison-mère de la compagnie britannique, permettra à Sean Doyle de faire son grand retour chez British Airways, dont il a dirigé le réseau, la flotte et les alliances avant de rejoindre Aer Lingus en 2019. Directeur général de British Airways depuis 2016, Alex Cruz en restera le président non exécutif pendant une période de transition, a indiqué IAG. Il a été fragilisé ces derniers mois par un projet de suppression de 13.000 emplois, ce qui lui a valu d'être la cible régulière des syndicats, alors que British Airways connaît une période difficile, comme tout le secteur du transport aérien, en raison de la pandémie due au nouveau coronavirus. "Nous traversons la pire crise de notre secteur et je suis convaincu que ces promotions internes permettront à IAG d'être bien placé pour en sortir en position de force", a déclaré Luis Gallego, cité dans un communiqué annonçant plusieurs changements au sein des équipes dirigeantes du groupe. IAG a levé 2,74 milliards d'euros le mois dernier pour réduire son endettement et tenter de survivre à la pandémie. (Sarah Young; Version française Juliette Portala)

Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe +0.88%