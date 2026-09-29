Le Nouveau-Mexique lance un pôle quantique pour associer entreprises privées et laboratoires nationaux américains

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par Stephen Nellis

Les autorités du Nouveau-Mexique ont inauguré mardi un centre de recherche commun dédié à l'informatique quantique, destiné à réunir les deux laboratoires nationaux américains présents dans l'État et des entreprises privées.

Baptisé « Roadrunner Quantum Lab », ce centre de 35 000 pieds carrés (3 252 mètres carrés) situé à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, sera doté d’installations telles que des sols en béton de plusieurs pieds d’épaisseur et des réfrigérateurs à dilution, des unités de refroidissement cryogéniques qui maintiennent les ordinateurs quantiques à une température si basse que les atomes bougent à peine.

Ce site constitue la première étape concrète d’une initiative visant à investir des centaines de millions de dollars dans l’informatique quantique , qui pourrait contribuer à résoudre des problèmes pour lesquels les ordinateurs classiques mettraient des milliers d’années.

Deux des premiers locataires seront les laboratoires nationaux de Sandia et de Los Alamos, deux des trois laboratoires américains chargés de développer et d’entretenir l’arsenal nucléaire du pays. Ces laboratoires apporteront une expertise scientifique indépendante et mettront en place une installation de démonstration quantique afin d’aider les entreprises privées présentes sur le site à construire et à évaluer des systèmes quantiques.

« L’idée est de tirer parti des technologies que nous avons mises au point dans les laboratoires pour aider ces entreprises à se commercialiser et à prospérer », a déclaré Rob Black, secrétaire au développement économique du Nouveau-Mexique, lors d’une interview. « C’est ainsi que nous nous développons pour garantir que les États-Unis restent à la pointe de ces technologies cruciales. »

Parmi les entreprises privées présentes sur le site figureront Diraq, IonQ IONQ.N , Quantum Machines, Conductor Quantum, Mesa Quantum, QBoltz, Photon Queue et QuEra.

Adam Hammer, directeur général de Roadrunner Venture Studios, qui a reçu un financement de l’État pour diriger ce projet autour du site, a expliqué que celui-ci s’inspirait en partie de l’initiative lancée par Taïwan dans les années 1980 pour développer une zone dédiée aux semi-conducteurs dans le comté de Hsinchu, qui accueille aujourd’hui à la fois Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW et United Microelectronics Corp 2303.TW .

« Le gouvernement taïwanais a financé cette zone industrielle de trois miles, où il a injecté d’importants capitaux à long terme pour créer des installations de fabrication partagées. C’est ainsi qu’est née TSMC. Cela a également donné naissance à son plus grand concurrent, UMC », a déclaré M. Hammer lors d’une interview. « Et le fait qu’ils construisaient côte à côte était un atout, pas un inconvénient. »