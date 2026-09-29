Le Nouveau-Mexique inaugure un pôle dédié à l'informatique quantique

Le Nouveau-Mexique a inauguré à Albuquerque le Roadrunner Quantum Lab, un centre de recherche partagé de 35 000 pieds carrés, soit 3 252 mètres carrés, destiné à rapprocher laboratoires nationaux et entreprises privées. Le site disposera d'équipements spécialisés, notamment de réfrigérateurs à dilution permettant de maintenir les ordinateurs quantiques à des températures extrêmement basses. Cette ouverture constitue la première étape d'un programme prévoyant plusieurs centaines de millions de dollars d'investissements dans les technologies quantiques.

Les laboratoires nationaux Sandia et Los Alamos compteront parmi les premiers occupants et apporteront leur expertise scientifique indépendante. Ils créeront une Quantum Demonstration Facility chargée d'aider les entreprises à concevoir et évaluer leurs systèmes, avec l'objectif de faciliter la commercialisation des technologies issues de la recherche publique. Plusieurs acteurs privés doivent rejoindre le centre, parmi lesquels Diraq, IonQ, Quantum Machines, Conductor Quantum, Mesa Quantum, QBoltz, Photon Queue et QuEra.

Roadrunner Venture Studios, qui pilote l'initiative avec le soutien financier de l'Etat, entend créer un écosystème permettant aux entreprises quantiques de se développer côte à côte autour d'infrastructures communes. Le projet s'inspire notamment du modèle adopté par Taïwan dans les années 1980 pour développer son industrie des semi-conducteurs dans le comté de Hsinchu. Cette stratégie avait contribué à l'émergence de groupes comme TSMC et UMC grâce à des investissements publics de long terme dans des capacités de production partagées.