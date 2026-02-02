Le nouveau médicament de Novo Nordisk contre l'obésité surpasse le Wegovy dans un essai sur le diabète à un stade avancé

(Ajoute des détails aux paragraphes 6 et 7)

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré lundi que son médicament expérimental de nouvelle génération pour la perte de poids, CagriSema, a montré des réductions plus importantes de la glycémie et du poids corporel que son produit phare, Wegovy, lors d'un essai en phase finale sur des patients atteints de diabète de type 2.

Novo a déclaré que la dose la plus élevée de CagriSema a aidé les participants à l'essai à perdre environ 14,2 % de leur poids corporel après 68 semaines, contre 10,2 % pour ceux qui ont reçu Wegovy, en supposant que tous les participants aient suivi le traitement.

CagriSema est une injection hebdomadaire combinant le cagrilintide, qui imite l'hormone pancréatique amyline, et le semaglutide, l'ingrédient actif de Wegovy qui imite l'hormone intestinale GLP-1.

Le fabricant danois avait positionné CagriSema comme un successeur plus puissant de Wegovy et un concurrent puissant de Zepbound, le médicament rival d'Eli Lilly LLY.N . Cependant, une perte de poids plus faible que prévu dans deux études antérieures a déçu les investisseurs et a incité Novo à lancer un nouvel essai de phase tardive en juin.

Les données de lundi ont également montré que CagriSema entraînait une réduction plus importante de la glycémie par rapport à Wegovy.

L'HbA1c, un marqueur de la glycémie à long terme, a baissé de 1,91 point de pourcentage chez les personnes ayant reçu une combinaison de 2,4 milligrammes de cagrilintide et de semaglutide, contre 1,76 point de pourcentage chez les personnes ayant reçu 2,4 milligrammes de semaglutide seul, a déclaré Novo.

L'étude a porté sur 2 728 personnes atteintes de diabète de type 2 qui suivaient d'autres traitements standard pour leur maladie. Les patients ont été choisis au hasard pour recevoir soit CagriSema, soit le cagrilintide, soit le semaglutide, soit un placebo.