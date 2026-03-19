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Le nouveau médicament de Lilly contre l'obésité montre une réduction des niveaux de sucre dans le sang lors d'un essai clinique
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 11:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le médicament de nouvelle génération contre l'obésité d'Eli Lilly LLY.N a montré une réduction des niveaux de sucre dans le sang lors d'un essai en phase finale, a déclaré le fabricant jeudi, alors qu'il cherche à élargir son avance sur le marché très disputé des médicaments GLP-1.

Les développeurs de médicaments font la course pour pénétrer le marché très concurrentiel et en plein essor de l'obésité, dominé par des médicaments injectables tels que le NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk et le Zepbound de Lilly, ce qui incite à investir massivement dans des traitements de nouvelle génération susceptibles d'entraîner une perte de poids plus rapide, plus profonde ou plus durable.

Lilly a testé le médicament, le rétatrutide, chez des patients atteints de diabète de type 2 dont le contrôle glycémique était insuffisant avec un régime alimentaire et de l'exercice physique uniquement, et dont la durée moyenne du diabète était de deux ans et demi.

Au cours de l'essai de 40 semaines, le rétatrutide a réduit l'A1C, une mesure de la glycémie au fil du temps, de 1,7 % à 2,0 % en moyenne selon les doses, contre une réduction moyenne de 0,8 % dans le cas du placebo.

Pour un objectif secondaire clé, les patients qui ont pris le médicament ont perdu en moyenne jusqu'à 16,8 % de leur poids.

Dans l'ensemble, les effets secondaires ont été conformes à ceux généralement observés dans les essais de traitement de la perte de poids, a déclaré la société, y compris les problèmes gastro-intestinaux tels que les nausées, la diarrhée et les vomissements.

Lors d'un essai précédent , le rétatrutide a aidé les patients à perdre en moyenne 28,7 % de leur poids, surpassant le Zepbound, le médicament phare de Lilly.

Le rétatrutide est un médicament injecté une fois par semaine, conçu pour imiter l'action de l'hormone GLP-1, qui aide à réguler la glycémie, à ralentir la vidange de l'estomac et à diminuer l'appétit.

Le médicament active trois récepteurs hormonaux - GLP-1, GIP et glucagon - ce qui lui a valu le surnom de "triple G". Les médicaments amaigrissants triple G devraient permettre une perte de poids plus importante que les générations précédentes en combinant la suppression de l'appétit, le contrôle de la glycémie et l'augmentation de la combustion des calories.

Lilly développe également une pilule amaigrissante, l'orforglipron, qu'elle prévoit de lancer au cours du deuxième trimestre de cette année, une fois qu'elle aura obtenu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
917,700 USD NYSE -1,41%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
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