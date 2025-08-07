Le nouveau directeur général de Novo Nordisk, Mike Doustdar, envisage des licenciements pour réduire les coûts, rapporte la chaîne danoise TV2

Le nouveau directeur général de Novo Nordisk NOVOb.CO , Mike Doustdar, envisagera des licenciements dans le cadre des économies à réaliser, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée jeudi à la chaîne de télévision danoise TV2.

"Je ne veux pas me limiter à la recherche d'économies, et les salaires sont un poste de coût. Je vais tout passer en revue", a déclaré Mike Doustdar, un vétéran de l'entreprise, qui a pris ses fonctions jeudi.

"Je travaille vite, donc je le ferai plus vite que d'autres dirigeants. Mais je ne suis pas impitoyable, je ferai les choses correctement et équitablement", a-t-il ajouté.