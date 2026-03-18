Le nouveau directeur général de BHP affirme qu'il faut se concentrer sur les Amériques dans la nouvelle ère de l'exploitation minière

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* Craig, 53 ans, a impressionné par sa gestion des divisions minerai de fer et cuivre

* Craig estime que l'avenir de BHP se joue en grande partie aux États-Unis, en Argentine et au Chili

* Il se concentrera sur la croissance organique et estime que les fusions-acquisitions devront être convaincantes

* La direction de BHP se rendra bientôt en Chine dans le cadre d'un différend avec China Mineral Resources

(Article remanié et enrichi après la conférence de presse de Craig) par Melanie Burton

Le Groupe BHP BHP.AX a désigné mercredi son cadre supérieur Brandon Craig comme son prochain directeur général, alors que l'industrie minière connaît un changement de génération dans un contexte de ruée vers le cuivre, M. Craig déclarant qu'il allait "donner vie" aux options de développement qui lui ont été léguées.

M. Craig, qui compte plus de 25 ans d'expérience au sein de la grande société australienne et succédera à Mike Henry, lequel a passé six ans à la tête de l'entreprise, a fait remarquer qu'une grande partie du potentiel de l'avenir de BHP se trouvait aux États-Unis, au Chili et en Argentine.

Bien que la nomination ait fait suite à une recherche mondiale, BHP choisit traditionnellement des candidats internes. Jusqu'à l'année dernière, Geraldine Slattery, directrice de BHP en Australie , était largement considérée comme la candidate idéale pour devenir la première directrice générale de la société, alors que M. Craig, aujourd'hui âgé de 53 ans, devait encore faire ses preuves dans différents secteurs de l'entreprise.

Mais Craig a vu son étoile monter rapidement, impressionnant par sa direction de la division Amériques de BHP et, avant cela, de l'activité minerai de fer de l'Australie occidentale pendant trois ans.

"Il a dirigé le secteur du minerai de fer, et les Amériques sont probablement le secteur le plus important pour BHP dans les années à venir", a déclaré Andy Forster, de la société Argo Investments, basée à Sydney. "Je pense qu'il est très impressionnant"

LES FUSIONS ET ACQUISITIONS DEVRONT ÊTRE CONVAINCANTES

Lors d'une conférence de presse, M. Craig a déclaré qu'il comptait faire de BHP une entreprise minière diversifiée et qu'il se concentrerait sur la croissance organique de ses quatre principaux actifs: le cuivre, le minerai de fer, la potasse et le charbon, sans toutefois exclure la possibilité de fusions ou d'acquisitions.

Toute opportunité de fusion-acquisition "devrait être incroyablement convaincante pour rivaliser avec l'ensemble des options dont nous disposons", a-t-il déclaré.

Il a fait remarquer qu'Andrew Mackenzie, directeur général de BHP avant M. Henry, avait ramené BHP à ses meilleurs actifs de base pendant que M. Henry se lançait dans leur développement. Son travail, a déclaré M. Craig, consistera à faire fructifier ces actifs dans une nouvelle ère pour l'industrie minière.

Le secteur bénéficie aujourd'hui d'un soutien beaucoup plus important de la part des gouvernements occidentaux, dans un contexte de tensions avec la Chine, et le développement de l'exploitation des minéraux est essentiel pour les nouvelles formes d'énergie et les industries de défense.

"L'importance de l'exploitation minière pour l'ambition économique et la sécurité des nations du monde entier n'a jamais été aussi grande ni aussi bien comprise", a-t-il déclaré.

Il a cité en exemple le soutien du gouvernement américain à la mine Resolution Copper, dont BHP est un partenaire minoritaire et Rio Tinto RIO.AX RIO.L le partenaire majoritaire. Lundi, les sociétés ont pris le contrôle des terres de l'Arizona nécessaires à la construction de la mine - un projet destiné à devenir une source majeure de minerai aux États-Unis, mais auquel les Amérindiens s'opposent depuis plus de 20 ans.

CHANGEMENT DE GÉNÉRATION

L'amélioration des relations avec les gouvernements et les clients sera l'un des principaux objectifs du premier groupe minier mondial, a-t-il déclaré.

BHP est engagé dans une bataille de prix avec son plus gros client, le groupe chinois Mineral Resources Group, qui a interdit à ses aciéries d'acheter plusieurs de ses produits, alors que les deux parties s'efforcent de trouver des conditions d'approvisionnement annuelles.

"Je pense qu'il est vraiment, vraiment important que nous continuions à renforcer les relations avec nos clients, en particulier en Chine", a-t-il déclaré, ajoutant que les hauts responsables de BHP se rendraient dans les prochaines semaines dans le pays le plus gros consommateur de matières premières.

M. Craig entrera en fonction le 1er juillet, dans un contexte de renouvellement générationnel des dirigeants de l'industrie. Au cours des six derniers mois, les sociétés d'extraction d'or Barrick Mining ABX.TO et Newmont Corporation

NEM.N ont remplacé leur directeur général, tout comme la société dérivée de BHP, South32 S32.AX , tandis que le nouveau directeur général de Rio Tinto, Simon Trott, a pris ses fonctions il y a moins d'un an.

Le plus grand producteur de pétrole et de gaz d'Australie, Woodside Energy WDS.AX , a également nommé un nouveau directeur général mercredi, en nommant la cheffe intérimaire Liz Westcott à ce poste.

L'HÉRITAGE DE HENRY

Sous la direction de M. Henry, BHP est devenu le premier producteur mondial de cuivre, le métal conducteur le plus rentable qui est essentiel à la transition énergétique. Pour la première fois, le cuivre a représenté la majorité des bénéfices de BHP dans ses derniers résultats semestriels .

"Il laisse derrière lui une vision pour le développement du cuivre en Australie du Sud, une toute nouvelle zone de cuivre en Argentine et une voie pour revenir à un million de tonnes par an à Escondida", a déclaré l'analyste Glyn Lawcock de Barrenjoey à Sydney, faisant référence à la mine de cuivre au Chili qui est la plus grande au monde.

M. Henry a également supervisé le retrait de la société du secteur pétrolier, l'abandon de sa deuxième cotation au Royaume-Uni, l'accent mis sur la potasse ainsi que plusieurs tentatives infructueuses d'achat d'Anglo American AAL.L en vue d'accroître l'exposition à long terme de BHP au cuivre.

Cela dit, au cours de son mandat, BHP a enregistré des rendements totaux annualisés légèrement inférieurs (17 %) à ceux de ses pairs Rio Tinto et Glencore (19 %) et de Fortescue

FMG.AX (29 %).

Les actions de BHP étaient en hausse de 0,9 % mercredi après-midi après l'annonce de la nomination de M. Craig.