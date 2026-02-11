Le nouveau directeur financier de Citi déclare que le plafonnement des taux des cartes de crédit nuirait à la vente au détail, aux voyages et à l'hôtellerie

Le directeur financier entrant de Citigroup C.N , Gonzalo Luchetti, a déclaré mercredi qu'un plafonnement des taux d'intérêt sur les cartes de crédit aurait des "effets d'entraînement massifs" sur l'industrie de la vente au détail, l'hôtellerie et les voyages.

M. Luchetti a déclaré lors de la conférence sur les services financiers de Bank of America Securities que la banque considère le secteur des cartes de crédit comme l'une de ses principales priorités en 2026, après que la division est devenue indépendante de la banque de détail.