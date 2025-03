Le nouveau DG de Stellantis sera annoncé d'ici fin juin, confirme son président

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le nouveau directeur général du constructeur automobile Stellantis sera annoncé d'ici fin juin, a confirmé mercredi son président John Elkann.

La succession de Carlos Tavares "se déroule selon le calendrier prévu: le nouveau directeur général de Stellantis sera annoncé d'ici la fin du premier semestre", a-t-il déclaré lors d'une audition devant le Parlement italien à Rome.

Le président du conseil d'administration de Stellantis assure la direction du groupe depuis l'éviction fin 2024 de son directeur général Carlos Tavares.

Après une longue période de tensions, Stellantis a affiché sa volonté de tourner la page des relations tumultueuses de M. Tavares avec le gouvernement de droite et d'extrême droite de Giorgia Meloni.

Le constructeur s'est ainsi engagé en décembre à investir cette année 2 milliards d'euros et d'effectuer 6 milliards d'euros d'achats auprès de fournisseurs installés en Italie.

M. Elkann s'est attaché mercredi à défendre son groupe: "S'il n'y avait pas Stellantis (...) la voiture italienne aurait déjà disparu depuis longtemps".

"Au cours des 20 dernières années, le marché intérieur a chuté de 30% et l'emploi d'environ 20%", a relevé M. Elkann. Selon lui, "l'entreprise a défendu la production et l’emploi des usines du pays grâce aux exportations des marques italiennes".

"Pour chaque euro de valeur créé par Stellantis, 9 euros sont générés dans le reste de l'économie," a-t-il fait valoir.

"J'espère qu'à partir d'aujourd'hui le bilan entre ce qui est donné et reçu entre le pays et l'entreprise ne sera plus un sujet de division", a-t-il souligné.

Issu de la fusion en 2021 des groupes généralistes Peugeot-Citroen (PSA) et Fiat-Chrysler (FCA), Stellantis fait face à une concurrence renforcée, notamment du côté des constructeurs chinois.