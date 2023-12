Le nouveau conseil d'administration d'Orpea validé par les actionnaires

( AFP / LOIC VENANCE )

Les actionnaires d'Orpea réunis en assemblée générale ont approuvé le nouveau conseil d'administration vendredi, quelques jours après l'entrée d'un nouveau groupement au capital du groupe d'Ehpad privés qui doit l'aider à retrouver l'équilibre financier.

Le conseil d'administration, qui reste présidé par Guillaume Pepy (ancien patron de la SNCF), compte notamment parmi ses nouveaux membres l'ancien conseiller spécial d'Emmanuel Macron Philippe Grangeon, l'ex-directrice générale de Gécina (foncière immobilière) Méka Brunel ou encore la directrice déléguée du groupe Bayard Sibylle Le Maire.

Cette recomposition survient trois jours après le passage d'Orpea sous contrôle d'un groupement mené par la Caisse des dépôts, bras financier de l'Etat, et qui compte également la Maif, CNP Assurances et MACSF (mutuelle des professionnels de santé). Ils détiennent désormais 50,18% du capital.

Ces actionnaires sont arrivés à l'occasion d'une augmentation de capital de 1,16 milliard d'euros, dans le cadre de la restructuration financière du groupe qui ployait sous une dette de 9 milliards d'euros.

"Depuis un an et demi, nous avons largement refondé Orpea dans l'urgence imposée par les trois crises qui ont frappé l'entreprise", a déclaré lors de l'assemblée générale le directeur général du groupe Laurent Guillot, citant le Covid 19, la crise "réputationnelle" liée à la publication du livre-enquête Les Fossoyeurs en janvier 2022 et la "crise de liquidités".

L'arrivée de ces actionnaires "ouvre un nouveau chapitre" qui va permettre "d'accélérer la mise en œuvre de cette refondation", a-t-il ajouté. L'entreprise a "désormais un socle robuste", a-t-il estimé, reconnaissant toutefois qu'il restait "encore énormément à construire", le tout dans "un secteur à bout de souffle".

Présent dans une vingtaine de pays avec des Ehpad et des cliniques spécialisées, Orpea s'est retrouvé en grande difficulté financière après la parution des Fossoyeurs de Victor Castanet.

Ce livre avait révélé des maltraitances de pensionnaires, des irrégularités financières et des manquements dans la gestion des ressources humaines sous l'ancienne direction, et provoqué de multiples débats sur les soins apportés aux personnes âgées dans notre société.

Le groupe et d'anciens dirigeants font l'objet de poursuites judiciaires. Les anciens directeur général Yves Le Masne et directeur financier Sébastien Mesnard, placés en détention provisoire en juin 2023, y sont encore à ce jour, selon le parquet de Nanterre sollicité par l'AFP.