Le norvégien Pareto AM crée une succursale à Paris

La société de gestion norvégienne Pareto Asset Management a créé, début avril, sa succursale en France, confirmant des informations que L’Agefi avait révélées en septembre . La structure a été officiellement ouverte à Versailles et elle sera dirigée par Michel Prouteau, un Français qui travaille chez Pareto AM depuis 2017. Cette succursale vient s’ajouter à celles de Stockholm et Francfort.

Pareto AM, qui fait partie du groupe financier norvégien Pareto, gère environ 10 milliards d’euros. Elle couvre la clientèle française depuis huit ans grâce à Michel Prouteau. Cet ancien de Société Générale CIB s’est d’abord adressé à une clientèle d’institutionnels en France, en Belgique et à Monaco. Dernièrement, il s’est tourné vers la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine et les family offices.

En France, Pareto AM commercialise son fonds crédit Pareto Nordic Corporate Bond, un « flagship » de 1,6 milliard d’euros. La société met aussi en avant son fonds de petites capitalisations suédoises.

Laurence Marchal