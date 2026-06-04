Le nombre de nouvelles inscriptions au chômage aux États-Unis a augmenté plus que prévu ; le marché du travail reste stable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a augmenté plus que prévu la semaine dernière, mais la tendance sous-jacente reste compatible avec un marché du travail stable.

Les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont augmenté de 13 000 pour atteindre 225 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine terminée le 30 mai, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 213 000 demandes pour la semaine écoulée. La moyenne mobile sur quatre semaines des demandes n'a augmenté que de 6 500 pour s'établir à 214 750.

Malgré des suppressions d'emplois très médiatisées dans les entreprises technologiques liées à l'adoption de l'intelligence artificielle, les licenciements sont restés faibles, limitant le nombre de demandes à une fourchette comprise entre 190 000 et 230 000 cette année.

Les employeurs basés aux États-Unis ont annoncé 97 006 suppressions d'emplois en mai, dont environ 39 % dans le secteur technologique, selon un rapport distinct publié jeudi par le cabinet mondial de reclassement Challenger, Gray and Christmas. Ce chiffre est en hausse de 16 % par rapport à avril. Les suppressions d'emplois prévues n'ont toutefois augmenté que de 3 % par rapport à la même période l'année dernière. Bien que le conflit au Moyen-Orient n'ait pas encore eu d'impact notable sur le marché du travail, l'incertitude grandit. La guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran , qui en est maintenant à son quatrième mois, a gravement perturbé l'approvisionnement en matières premières et fait grimper les prix des biens, notamment de l'énergie, de l'aluminium et des engrais.

Le rapport « Beige Book » de la Réserve fédérale publié mercredi indique que l'emploi n'a connu « que peu ou pas de changement » en mai, et que « la plupart des districts ont décrit un environnement caractérisé par un faible niveau d'embauche et de licenciement ». Il ajoute que « le recrutement est resté sélectif et s'est principalement concentré sur les postes essentiels ou le remplacement des départs naturels ». Le faible nombre de licenciements stabilise le marché du travail. Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d'aide, indicateur de l'embauche, a baissé de 8 000 pour s'établir à 1,777 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est terminée le 23 mai, selon le rapport sur les demandes d'allocations.

Ces données n'ont aucune incidence sur le rapport sur l'emploi de mai, très attendu et dont la publication est prévue vendredi, car elles ne relèvent pas de la période d'enquête.

Les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de 85 000 en mai, après une hausse de 115 000 en avril, selon une enquête de Reuters auprès d’économistes. Le taux de chômage devrait rester inchangé à 4,3 %. Le rapport JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) du ministère du Travail, publié mardi, a montré une baisse des embauches et des licenciements en avril, ce qui suggère que l'augmentation des emplois observée ce mois-là était due à une diminution des licenciements.