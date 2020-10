Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le nombre de nouveaux abonnés Netflix en forte baisse au T3 Reuters • 20/10/2020 à 23:56









20 octobre (Reuters) - Netflix Inc NFLX.O a annoncé mardi un nombre d'abonnés payants supplémentaires au troisième trimestre bien en deçà des attentes du marché, la plateforme de vidéos en ligne ayant souffert d'une concurrence accrue sur le marché du streaming et d'une levée des mesures de restriction liées au coronavirus. Le groupe a déclaré avoir gagné 2,2 millions d'abonnés payants supplémentaires dans le monde durant le trimestre clos au 30 septembre, manquant son propre objectif ainsi que le consensus de Wall Street, qui s'établissait à 3,4 millions. Le bénéfice par action est également ressorti inférieur aux attentes, à 1,74 dollar, contre 2,14 dollars selon les données IBES de Refinitiv. L'action Netflix, qui a fortement bénéficié cette année des mesures de confinement à travers le monde pour cause de pandémie de coronavirus, perdait près de 6% à 494 dollars après la fermeture des marchés mardi. Netflix, qui a gagné 15,8 millions de nouveaux clients payants entre janvier et mars, avait averti les investisseurs que les effets d'une augmentation soudaine des nouvelles inscriptions s'estomperaient au cours du second semestre de l'année, avec l'assouplissement des restrictions. Netflix prévoit désormais d'attirer 6 millions de nouveaux abonnés dans le monde entier au quatrième trimestre, soit moins que les 6,51 millions prévus par les analystes. Le groupe est en outre confronté à la concurrence des studios qui, de Walt Disney DIS.N à WarnerMedia, propriété d'AT&T T.N , se sont réorganisés pour rivaliser plus directement sur le segment de la vidéo en ligne, ou de nouveaux services de streaming comme HBO Max d'AT&T ou Peacock de Comcast CMCSA.O . Ces derniers mois, de nombreux événements sportifs en direct ont également repris. Netflix prévoit d'achever le tournage de plus de 150 productions d'ici la fin de l'année et promet de diffuser davantage de nouveaux programmes en 2021. Son chiffre d'affaires a augmenté de 22,7% au troisième trimestre, à 6,44 milliards de dollars. (Lisa Richwine et Ayanti Bera; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)

