Le nombre de millionnaires explose aux États-Unis et recule en Europe en 2024, selon une étude

L'Europe a vu le nombre de millionaires légèrement reculer l'année dernière. Mais le nombre d'ultrafortunés, lui, a progressé, traduisant une concentration accrue de la richesse.

( AFP / THOMAS COEX )

Le nombre de riches et leur fortune a atteint un nouveau record, poussé notamment par l'envolée des cours boursiers et par l'engouement autour de l'intelligence artificielle (IA), selon une étude internationale menée par le cabinet de conseil Capgemini publiée mercredi 4 juin.

Le nombre de personnes fortunées dans le monde, définies par Capgemini comme les personnes dont l'argent disponible hors résidence principale dépasse le million de dollars , a augmenté sur un an de 2,6%, à 23,4 millions de personnes en 2024, a calculé le cabinet dans son étude intitulée "World Wealth Report". Cette croissance est principalement portée par l'augmentation du nombre de personnes "ultrafortunées", possédant 30 millions de dollars et plus, en hausse de 6,2% sur un an. La fortune des plus riches a elle aussi augmenté, avec un patrimoine total estimé de 90.500 milliards de dollars , soit une hausse de 4,2% par rapport à l'année précédente.

En nombre de personnes concernées et en fortune, il s'agit de deux records depuis que Capgemini a commencé à publier cette étude annuelle en 1997.

Les États-Unis enregistrent la plus forte croissance, avec 562.000 millionnaires supplémentaires , soit une augmentation de 7,6%. Le pays en compte désormais 7,9 millions.

Indices américains au plus haut

La progression de ces richesses a surtout été permise par la hausse des cours de Bourse. En 2024, les indices américains Nasdaq, Dow Jones, et S&P 500 ont pulvérisé leurs records à Wall Street. "Les actions américaines ont poursuivi leur cycle haussier grâce à une croissance économique plus forte que prévu et à un enthousiasme soutenu pour l'IA et les valeurs technologiques", relève le cabinet dans l'étude qui a évalué 71 pays et utilise comme méthodologie un système de recensement statistique et une représentation graphique appelée la courbe de Lorenz.

En revanche, le nombre de personnes fortunées en Europe recule de 2,1%, à cause notamment de la stagnation économique dans ses principales économies : la France perd 21.000 millionnaires . Mais le nombre de particuliers ultrafortunés progresse de 3,5% en Europe, traduisant une concentration accrue de la richesse.

L'Asie-Pacifique enregistre, elle, une hausse de 2,7% du nombre de particuliers fortunés, avec des disparités importantes selon les pays. La Chine connaît une baisse de 1,0% alors que le Japon et l'Inde affichent une croissance de 5,6%.

En 2022, les personnes les plus riches avaient vu la valeur de leur patrimoine connaître le plus fort recul en dix ans, en raison cette fois d'un repli des cours boursiers.

L'étude souligne également l'imminence d'un mouvement de transmission de richesse alors que 83.500 milliards de dollars changeront de main au cours des deux prochaines décennies, donnant naissance à une nouvelle génération de personnes fortunées.

Les niveaux de fortunes et l'augmentation parallèle des inégalités ont fait émerger ces dernières années de nombreux débats sur la façon de mieux faire contribuer les plus hauts patrimoines à l'impôt.