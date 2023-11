Le nombre de défaillances d'entreprises continue de croître

Le nombre de défaillances d'entreprises a continué de croître en octobre mais il "reste en deça de leur moyenne pré-pandémique", selon des données publiées mercredi par la Banque de France.

(illustration) ( AFP / FRANCK FIFE )

Au total, ces défaillances ont touché 52.695 entreprises sur les douze derniers mois se terminant en octobre, contre 51.160 à fin septembre, toujours sur douze mois cumulés.

"Le nombre de défaillances sur un an reste cependant sensiblement inférieur au niveau moyen enregistré sur la période 2010-2019 (59.342), avant la pandémie de Covid-19", indique la Banque de France.

Elle rappelle que "les défaillances ont, en effet, fortement reculé à compter du début de la crise sanitaire, à la suite de la modification temporaire des dates de caractérisation et de déclaration de l’état de cessation de paiements, puis des mesures publiques de soutien en trésorerie permettant d’éviter cet état de cessation des paiements".

Les données d'octobre traduisent "un mouvement de rattrapage qui concerne tous les secteurs de l'économie mais de manière toutefois hétérogène. Il s'observe également pour toutes les tailles d'entreprises mais reste de moindre ampleur pour les microentreprises et entreprises de taille indéterminée".

La croissance des défaillances "a connu un ralentissement" en octobre, souligne la Banque de France.

Par secteurs, et par rapport aux douze mois s'achevant en octobre 2022, l'augmentation des défaillances touche particulièrement l'hôtellerie-restauration (+51,9%), l'information et la communication (+43%) et l'industrie (+38,5%).