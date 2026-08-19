Le nombre de cas d'infections à la salmonelle dans plusieurs États s'élève désormais à 431, selon le CDC américain

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Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont annoncé mercredi qu'une épidémie de salmonellose liée à la consommation de piments jalapeños avait touché 431 personnes dans 32 États, contre 345 cas dans 27 États signalés au début du mois.

Voici plus de détails:

* Les autorités sanitaires américaines enquêtent actuellement sur une épidémie d'infections à Salmonella javiana touchant plusieurs États. Au 19 août, le CDC faisait état d'un total de 431 cas, de 57 hospitalisations et d'aucun décès.

* Selon le CDC, les premiers cas sont apparus entre le 19 juin et le 2 août.

* La salmonelle est un groupe de bactéries en forme de bâtonnets pouvant provoquer la salmonellose, une maladie d’origine alimentaire courante. Les symptômes comprennent généralement de la diarrhée, de la fièvre et des crampes abdominales.

* Ces infections ont été associées à des piments jalapeños provenant de Sinaloa, au Mexique, et distribués par Coast Citrus Distributors.

* 91 % des personnes interrogées ont déclaré avoir mangé dans un restaurant de cuisine mexicaine avant de tomber malades, notamment chez Chipotle Mexican Grill CMG.N et QDOBA, a indiqué le CDC.

* Chipotle a changé de fournisseur de piments jalapeños, tandis que les restaurants QDOBA ont cessé d’utiliser cet ingrédient.

* Cette épidémie de salmonellose survient alors que les autorités sanitaires américaines enquêtent également sur une épidémie de cyclosporose touchant plusieurs États et liée à de la laitue fournie par Taylor Farms , un important producteur destiné au secteur de la restauration.

* Le CDC estime que la salmonelle est à l’origine de plus d’un million de cas de toxi-infections alimentaires aux États-Unis chaque année.