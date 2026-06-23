Le nombre de cas d'Ebola au Congo atteint le total le plus élevé jamais enregistré au cours du premier mois d'une épidémie, selon l'OMS

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* L'épidémie a contaminé plus de 1 000 personnes et fait 267 morts

* L'OMS a attribué cette propagation rapide aux premiers cas recensés dans les centres urbains

* Au moins 25 cas d’Ebola et 14 décès ont été confirmés dans des camps de déplacés, selon l’OIM

par Emma Farge et AyenDeng Bior

L'épidémie d'Ebola au Congo présente le plus grand nombre de cas confirmés au cours du premier mois parmi tous les épisodes de la maladie, a déclaré mardi un haut responsable de l'Organisation mondiale de la santé lors d'un point presse, attribuant cette flambée à la propagation rapide du virus dans les zones urbaines. L'épidémie de Bundibugyo, en République démocratique du Congo, qui a infecté plus de 1 000 personnes et fait 267 morts, a été détectée tardivement et, selon les experts, le virus circulait déjà depuis des mois avant d'être officiellement déclaré le 15 mai.

Abdirahman Mahamud, de l’OMS, a déclaré lors d’une conférence de presse à Genève que l’ampleur de l’épidémie s’expliquait en partie par le fait que certains des premiers cas confirmés se trouvaient dans des centres urbains, comme Bunia et la ville minière de Mongbwalu. De nombreuses épidémies passées ont d’abord été identifiées dans des zones rurales et se sont souvent éteintes rapidement.

« Ce qui importe, c’est que nous devons intensifier nos efforts, car cette épidémie progresse plus vite que nous », a-t-il déclaré aux journalistes, à son retour de Bunia la semaine dernière.

Il a toutefois relevé des signes d’espoir, soulignant l’augmentation rapide du nombre de lits dédiés à Ebola, qui a dépassé les 500 au cours des deux dernières semaines, ainsi que des signes indiquant que la résistance des communautés et les actes de violence à l’encontre des équipes d’intervention commençaient à s’atténuer.

« De plus en plus de communautés sont conscientes du risque lié à Ebola et demandent des moyens pour se soutenir et se protéger », a-t-il déclaré.

PLUS DE VICTIMES DANS LES CAMPS SURPEUPLÉS

Les deux précédentes épidémies d’Ebola les plus importantes ont eu lieu en Afrique de l’Ouest, en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, où elles ont fait 11 000 morts entre 2014 et 2016, et au Congo en 2018, où l’épidémie a été moins meurtrière. Des cas d’Ebola ont désormais été signalés dans au moins trois des camps de déplacés surpeuplés de l’est du Congo.

Abdoulaye Wone, de l’Organisation internationale pour les migrations, a déclaré lors de la même conférence de presse qu’au moins 25 cas avaient été confirmés dans ces camps, dont 14 décès.

«Même dans une situation normale, avant l’épidémie, ces camps étaient déjà surpeuplés», a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreuses personnes quittaient les camps pendant la journée pour aller travailler ou chercher de quoi se nourrir.

Justin Zanamuzi, directeur de l’organisation caritative catholique Caritas qui apporte son aide au camp de Kigonze, a déclaré à Reuters que quatre enfants y étaient décédés depuis lundi, bien que les résultats des tests ne soient pas encore disponibles.

Plus de 20 épidémies ont été recensées en Afrique subsaharienne, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).